Wegen Gespräch mit Donald Trump: Harry ist sauer auf William

Von wegen Versöhnung zum Fest der Liebe: Zwischen Prinz Harry (40) und Prinz William (42) brodelt es wieder mal gewaltig. Wie ein Insider dem Magazin Closer verriet, soll der royale Rotschopf zutiefst verärgert über ein Treffen seines Bruders mit Donald Trump (78) sein. William hatte den ehemaligen und zukünftigen US-Präsidenten bei der Wiedereröffnung der Notre-Dame getroffen und sich angeregt mit ihm unterhalten, was bei Harry und seiner Frau Meghan Markle (43) für große Enttäuschung sorgte. "Das ist auf so vielen Ebenen ein tiefer Schmerz und fühlt sich für Prinz Harry und Herzogin Meghan wie ein entsetzlicher Verrat an", behauptete die Quelle und erklärte weiter: "Prinz William schien mit Trump sehr gut auszukommen."

Laut dem Informanten sei sich der Herzog von Sussex zwar bewusst, dass es sich bei dem Treffen um eine repräsentative Aufgabe handelte, dennoch könnten er und Meghan nicht nachvollziehen, warum William das Treffen nicht vorab mit ihnen abgeklärt habe – gerade angesichts der öffentlichen Anfeindungen durch Donald. "Natürlich hat William eine professionelle Rolle erfüllt, aber Trump war ihnen gegenüber so bösartig und William ist sich dessen natürlich bewusst – also können Meghan und Prinz Harry nicht anders, als zu denken, dass er es erst mit ihnen hätte besprechen müssen", erklärte die Quelle weiter. Besonders übel stoße den Sussexes das Treffen auf, da Donald in der Vergangenheit mehrfach öffentlich gegen das Paar ausgeteilt hatte und sich zuletzt lobend über den britischen Thronfolger äußerte.

Die Beziehung zwischen Harry und William, die einst als unzertrennlich galten, ist seit Jahren angespannt. Spätestens seit dem Rückzug von Harry und Meghan aus der royalen Familie und Harrys Enthüllungsinterviews hat sich das Verhältnis erheblich verschlechtert. William soll durch Harrys frühere Aussagen tief verletzt sein, während sich Harry seiner entfremdeten Familie wohl eigentlich wieder annähern wollte.

Getty Images Prinz William und Donald Trump bei der Wiedereröffnung des Notre Dame, Dezember 2024

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Juli 2021

