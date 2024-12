Prinz William reist ohne Kate zur Notre-Dame-Wiedereröffnung

Als 2019 die berühmte Kathedrale Notre-Dame de Paris in Flammen aufging, erschütterte das die ganze Welt. Fünf Jahre später werden die Hallen des Gebäudes endlich wieder geöffnet. Zu dieser großen Eröffnung wurden die einflussreichsten Menschen eingeladen – darunter sind Donald Trump (78) sowie Dutzende von Staats- und Regierungschefs. Wie ein Sprecher der britischen Königsfamilie nun bestätigt, wird auch Prinz William (42) bei dem Event heute Abend vor Ort sein. "Seine Königliche Hoheit reist auf Wunsch der Regierung Seiner Majestät im Namen des Vereinigten Königreichs", heißt es in dem Statement, das unter anderem Hello! vorliegt. Prinzessin Kate (42) wird den Thronfolger jedoch nicht begleiten.

Warum wird die Prinzessin von Wales nicht ebenfalls nach Paris reisen? Tatsächlich hat Kate an dem Abend schon einen anderen Plan, der sie verpflichtet, in England zu bleiben. Wie in jedem Jahr wird sie auch dieses Mal wieder Gastgeberin eines Gottesdienstes in der Westminster Abbey sein. Seit 2021 kommen über 1.600 Gäste unter dem Thema "Together at Christmas" zusammen, um dem berühmten Chor der Kirche zu lauschen. Musiker wie Paloma Faith (43), JD Cooper und Olivia Dean sollen ebenfalls performen. Aber auch Mitglieder der royalen Familie – wie ihre Kinder und ihre Eltern – sollen dem musikalischen Gottesdienst ebenfalls beiwohnen. William hätte laut dem Magazin ebenfalls einige Lesungen gehalten.

Der Gottesdienst ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Schwiegertochter von König Charles III. (76) langsam ihre Arbeit wieder richtig aufnimmt. Anfang des Jahres war sie von ihrem Posten zurückgetreten, um sich auf die Genesung von ihrer Krebserkrankung zu konzentrieren. Im September verkündete sie dann, dass sie ihre Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen hat. Seit einigen Wochen zeigt sie sich deshalb wieder öfter bei den Events der Königsfamilie – wie zum Beispiel vor wenigen Tagen: Zusammen mit ihrem Mann nahm sie den Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, und seine Frau Scheicha Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani in Empfang.

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2024

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Dezember 2024

