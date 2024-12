Christina und Luca Hänni verschieben ihre Podcast-Tournee

Seit März betreiben Luca (30) und Christina Hänni (34) einen gemeinsamen Podcast. Bei "Don't Worry, Be Hänni" bringen sie jede Woche eine neue Folge raus und sind damit in der Welt der Podcasts auch ziemlich erfolgreich. Um noch einen Schritt weiterzugehen, wollten sie eigentlich im Januar auf große Tour gehen und Live-Shows abhalten. Wie Bunte jetzt berichtet, kündigt das Paar nun aber eine Verschiebung der Tourdaten an. Nach langem Überlegen haben sie die neuen Termine auf den Sommer gelegt! "Ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel", meint Luca, doch die neuen Termine wären für alle einfacher einzuhalten. Die neuen Termine sind der 6. Juli und 21. September.

Die Verschiebung habe mehrere Gründe. Zum einen liegen die neuen Termine auf Sonntagen. Dadurch ist es viel einfacher für die beiden und ihr kleines Kind, in die fremden Städte zu reisen. "Wir haben das – muss man ehrlich sein – ein bisschen unterschätzt, was Reisereien angeht", meint Luca noch dazu, "Jetzt gerade mit dem, was alles im Januar noch ansteht, ist es einfach wirklich gerade zu viel." Immerhin müssen sie aus der Schweiz nach Düsseldorf anreisen. Außerdem haben sie auf Wunsch vieler Zuhörer auch die Uhrzeit der Shows nach vorne gelegt. "Die Uhrzeit war abends. Und wir haben viele Zuhörer mit Kindern", erklärt Christina. Deswegen starten die Shows nun schon um sechzehn Uhr.

Wöchentlich eine neue Folge des Podcasts aufzunehmen und zu veröffentlichen, ist keine einfache Sache. Luca und Christina haben es jedoch das ganze Jahr über rigoros durchgezogen – bis auf eine Ausnahme. Im November legten sie erstmals eine zweiwöchige Pause ein. Grund dafür waren viele verschiedene TV-Projekte, die sie unbedingt wahrnehmen wollten, und der fehlende Babysitter zu bestimmten Zeiten. Christina war zum Beispiel mit den Dreharbeiten für das neue Format "Eltons 12" beschäftigt. Weil auch Luca in der Zeit verreisen musste und er mit einer Erkältung gekränkelt hatte, mussten die neuen Folgen auf Eis gelegt werden.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Christina und Luca Hänni, Oktober 2023

Getty Images Luca und Christina Hänni bei "Verstehen Sie Spaß?"

