Zu viel Stress: Christina und Luca Hänni pausieren Podcast

Christina (34) und Luca Hänni (30) haben derzeit viel um die Ohren – zu viel, wie sie in ihrem Podcast "Don't worry, be Hänni" ausplaudern. In einer Sonderfolge erklären sie nun, dass sie eine dreiwöchige Pause einlegen müssen. "Leute, wo fangen wir an? Wir haben ein kleines Problem", erklärt der Sänger. In der letzten Zeit haben sich bei dem Paar so viele berufliche Verpflichtungen angesammelt, dass sie jetzt vorerst die Reißleine ziehen müssen. "Wir schaffen das die nächsten zwei Wochen leider nicht mit dem Podcast. Es tut uns schrecklich leid", entschuldigt sich der Musiker.

Er gesteht auch, dass sie derzeit am Limit seien und niemanden für die Betreuung ihres Babys auftreiben konnten. Demnach sei es geplant, dass die beiden drei Folgen aussetzen werden, bevor sie "mit voller Energie und vielen Themen" zurückkehren wollen. Grund für die vielen anstehenden Verpflichtungen seien viele neue TV-Projekte. So wird Christina unter anderem in der neuen RTL-Sendung "Eltons 12" zu sehen sein, wo sich Promis in verschiedenen Disziplinen miteinander messen werden.

Zuvor hatten sich die Eheleute nur selten eine Pause gegönnt. Im Juni erblickte ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt – nur wenige Tage später legten die frischgebackenen Eltern schon wieder richtig los. In ihrem Podcast gab Christina erste Einblicke in die Geburt. Sie erzählte, dass sie diese als "wunderschön" empfand. "Man fühlt sich unbesiegbar danach", schwärmte sie.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Christina und Luca Hänni, Oktober 2023

Instagram / lucahaenni1 Christina und Luca Hänni, Oktober 2024

