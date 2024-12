Der erste Trailer von "Love Is Blind: Germany" ist am Start

Das Erfolgsformat "Love Is Blind" kommt endlich nach Deutschland

und bringt jede Menge Romantik und Drama mit sich. Netflix hat jetzt den ersten Trailer von "Love Is Blind: Germany" veröffentlicht und damit die 15 Singles vorgestellt, die in der Show nach der großen Liebe suchen. Ab Januar können Reality-Fans miterleben, wie sich Alberta, Daniel, Alina, Fabio und ihre Mitstreiter nur anhand intensiver Gespräche ineinander verlieben – ohne sich je gesehen zu haben. Erst nach einem Heiratsantrag dürfen sie sich das erste Mal begegnen. Ob daraus wahre Liebe oder Chaos entsteht, wird sich zeigen.

Im Trailer verrät eine der Kandidatinnen voller Hoffnung: "Ich möchte jemanden für sein Inneres, für die Seele, für die Werte." Einem Single-Mann gefällt das Format ebenfalls sehr, denn er wird oft wegen seines Erscheinungsbildes verurteilt: "Ich sehe vielleicht aus wie ein F*ckboy, aber ich bin absolut kein F*ckboy." Zudem teasert der Clip schon jetzt an, dass es zwischen zwei Teilnehmerinnen allem Anschein nach funkt. Eine der Frauen gesteht: "Wir haben eine Verbindung, die spürt man auch durch die Wand."

Insgesamt kämpfen acht Frauen und sieben Männer um die Chance, in einem gewagten Experiment die Liebe fürs Leben zu finden. Die Trennwände in den sogenannten Pods sorgen dafür, dass sich die Paare ausschließlich auf ihre Gespräche verlassen müssen. Moderiert wird die Sendung von Christian Wackert und Steffi Brungs. Das Konzept der Datingshow wurde 2020 durch die US-Version weltweit bekannt und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Während Fans sich auf den Start am 3. Januar freuen, bleibt abzuwarten, ob die deutsche Variante an die Erfolge der internationalen Ableger anknüpfen kann.

Anzeige Anzeige

Netflix Christian Wackert, Moderator von "Love is Blind Germany"

Anzeige Anzeige

Netflix Steffi Brungs und Chris Wackert, Moderations-Duo von "Love is Blind Germany"

Anzeige Anzeige

Anzeige