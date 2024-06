"Temptation Island"-Verführerin Siria ist glücklich vergeben

Es gibt überraschende Neuigkeiten aus dem Reality-TV-Universum: Siria Longo geht nicht länger alleine durchs Leben. Ihre Beziehung verkündet die einstige Temptation Island-Verführerin überglücklich mit einem süßen Schnappschuss auf Instagram. Darauf posiert sie zusammen mit dem neuen Mann an ihrer Seite für ein Fahrstuhl-Selfie. "Liebe ist, immer einen Weg zu finden und nie aufzugeben", schwärmt die Brünette und fügt hinzu: "Das Warten hat endlich ein Ende! Wir sind so happy, euch auf unserer Reise mitzunehmen."

Sirias Fans freuen sich offenbar für sie und ihre junge Liebe – in der Kommentarspalte wird die Beauty mit zahlreichen Glückwünschen überschüttet. "Ich wünsche euch nur das Beste", "So viel Liebe für euch zwei", lauten nur einige der freudigen Nachrichten. Ihr Partner meldet sich auch persönlich zu Wort und schreibt: "Ich liebe dich, mein Schatz. Du bist das Beste, was mir je passiert ist."

Siria wurde durch ihre Teilnahme an der fünften Staffel von "Temptation Island" bekannt – und ließ dort als Verführerin nichts anbrennen. Ihr war es gelungen, den vergebenen Nico Legat (26) um den Finger zu wickeln. Der betrog seine damalige Freundin Sarah Liebich mehrfach mit ihr unter der Dusche.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Siria Longo, "Temptation Island"-Verführerin

Anzeige Anzeige

Temptation Island, RTL+ Nico Legat und Siria Longo bei "Temptation Island"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Siria wird bald mehr zu ihrer Beziehung verraten? Ja, davon gehe ich ganz stark aus. Ich denke, sie hält sich lieber bedeckt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de