Dieser britische Royal teilte seine Weihnachtskarte zuerst

In den Königshäusern der Welt ist es eine Tradition, jedes Jahr eine Weihnachtskarte zu veröffentlichen – auch bei den britischen Royals ist dies der Fall. Während in den vergangenen Jahren immer vor allem Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) ihre weihnachtlichen Grüße zuerst verschickten, lassen sie in diesem Jahr noch auf sich warten. Stattdessen konnte jemand anderes dies bereits von der To-do-Liste abhaken: Prinzessin Anne (74).

Annes weihnachtliche Karte ist eher schlicht gehalten. Sie zeigt sie und ihren Mann Timothy Laurence (69) in einer Kutsche. "Mit den besten Wünschen für ein glückliches und friedliches Weihnachtsfest und Neujahr", steht in dem kleinen Gruß geschrieben – und wurde von Anne persönlich unterzeichnet. Die Karte zum besinnlichen Fest ließ die Schwester von König Charles III. (76) beispielsweise dem Reliant Motor Club zu kommen. Diese bedankten sich auf Facebook bei Anne.

König Charles und seine Frau Königin Camilla (77) legten bereits nach. Sie veröffentlichten ihre Weihnachtskarte kurz nach Anne vor wenigen Tagen auf Instagram. Darauf posiert das britische Königspaar ganz leger in ihrem geliebten Garten. "Wir wünschen euch fröhliche Weihnachten und ein frohes neues Jahr", heißt es dazu. Bis William, Kate und ihre drei Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) ihr Kärtchen mit der Welt teilen, wird es sicherlich ebenfalls nicht mehr lange dauern. Im vergangenen Jahr überraschten sie ihre Unterstützer mit einem hübschen Schwarz-weiß-Foto.

Getty Images Prinzessin Anne und Timothy Laurence, Juni 2024

Instagram / milliepilkingtonphotography König Charles III. und Königin Camilla

