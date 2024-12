Dieses Duo gewinnt das "Let's Dance"-Weihnachtsspecial 2024

Beim Let's Dance-Weihnachtsspecial sind heute wieder sechs Promis übers Tanzparkett gefegt und haben ihr Können unter Beweis gestellt. Nachdem sie gemeinsam mit den Tanzprofis zu festlicher Weihnachtsmusik insgesamt zwölf Tänze zum Besten gegeben haben, hatten zwei Paarungen die Nase vorn. Sowohl Gabriel Kelly (23) und Malika Dzumaev (33) als auch René Casselly (28) und Kathrin Menzinger (36) haben in beiden Runden die volle Punktzahl abgestaubt: Mit jeweils 60 Punkten dominierten sie das Jury-Voting. Und wie haben die Zuschauer entschieden? Die haben auch eines dieser beiden Paare vorne gesehen, wie Moderator Daniel Hartwich (46) verkündet: "Der Titel 'Christmas Dancing Star 2024' geht an René und Kathrin."

Damit sichern sich René und Kathrin schon zum zweiten Mal gemeinsam den Sieg in der Show. Im Jahr 2022 mischte der Akrobat das erste Mal mit der Profitänzerin bei der beliebten Sendung mit – und das mit vollem Erfolg. Sie konnten sich schon damals nicht nur in die Herzen der Jury, sondern auch die des Publikums tanzen und nahmen den heiß begehrten Pokal mit nach Hause.

Neben den Tänzen gab es in dem diesjährigen Weihnachtsspecial ein weiteres Highlight. Mark Keller (59), der selbst in der diesjährigen Staffel der Tanzshow um den Pokal tanzte, überraschte mit einer gefühlvollen Gesangseinlage. Er bewies, dass er nicht nur schauspielern und tanzen, sondern auch singen kann. "Wie er singt – Gänsehaut pur. Es war gigantisch", kommentierte ein Fan seinen Auftritt auf Instagram und auch ein weiterer meinte: ""Super, Mark erinnert mich an Dean Martin."

Anzeige Anzeige

Getty Images René Casselly und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

RTL / Arya Shirazi Mark Keller, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige