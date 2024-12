Ex-Rapper Kollegah will exklusives Fitnessstudio eröffnen

Kollegah (40), der einst als "Boss der Bosse" den deutschen Hip-Hop prägte, hat eine neue Bühne für sich entdeckt: das Fitness-Business. Mit dem "Alpha Gym Empire" präsentiert er ein Fitnessstudio-Konzept, das in Solingen seinen ersten Standort eröffnen soll – wie der neu angelegte Instagram-Account der Marke verrät. Das Besondere daran: Exklusivität und Gemeinschaft stehen im Fokus. Mit nur 800 Mitgliedern, die rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr trainieren können, möchte Kollegah ein familiäres Umfeld schaffen. "Keine Ausreden, nur Ergebnisse!" lautet der Slogan, mit dem er sein neues Projekt bewirbt.

Für Fans des Rappers kam dieser Schritt wenig überraschend. Bereits mit Programmen wie der "Bosstransformation" oder eigenen Produkten wie dem Trainingsbooster "BossMode" etablierte sich der Rapper in der Fitnesswelt. Mit dem "Alpha Gym Empire" setzt er diese Aktivitäten nun in einem größeren Rahmen um und könnte damit seinen Einfluss in der Branche erweitern. Ein offizielles Eröffnungsdatum des ersten Studios steht bislang noch nicht fest.

Kollegah, bürgerlich Felix Blume, beendete seine Musikkarriere offiziell im August 2024 mit der Veröffentlichung seines letzten Albums "Still King". In diesem kündigte er seinen Rückzug aus dem Musikgeschäft an, um sich neuen Projekten zu widmen. Im Outro des Albums wandte er sich direkt an seine Fans: "Alles hat ein Ende, meine lieben Freunde. [...] Ich danke meinen loyalen Fans, meinen Supportern, die das möglich gemacht haben, was passiert ist." Ein musikalisches Comeback schloss er nicht aus, doch scheint sein Fokus aktuell klar auf unternehmerischen Projekten zu liegen.

Instagram / kollegahderboss Kollegah im Juli 2023

Max Patzig / Future Image / ActionPress Kollegah bei einem Auftritt in Magdeburg

