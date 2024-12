Fans entlarven den Grund für Kim Virginias Blasenentzündung

In ihrer Kennenlernphase mit Nikola Glumac (28) scheint Kim Virginia Hartung (29) nichts anbrennen zu lassen. Die Reality-Krawallnudel berichtete in ihrer Instagram-Story von einer lästigen Blasenentzündung – und ihre Fans stellten prompt Vermutungen an, was zu dem Harnwegsinfekt geführt haben könnte. Nachrichten der Theorien veröffentlichte Kim in ihrer Story. "Angeblich hat man als Frau schnell eine Blasenentzündung durch zu viel Sex", vermutete ein Follower und ein anderer erklärte: "Die bekommt man oft beim Schnackseln am Anfang."

Mit diesen Vermutungen lagen die pfiffigen Fans der einstigen Dschungelcamp-Kandidatin offenbar goldrichtig: Die Beauty gab nämlich zu, dass die schlüpfrigen Theorien stimmen würden. Unter ein gemeinsames Foto mit ihrer Flamme Niko in ihrer Story schrieb die Reality-TV-Bekanntheit: "Das haben mir einfach ein paar hundert Mäuse gestern geschrieben. Erwischt [...] Habe wohl eine Honeymoon-Blasenentzündung bekommen."

Kim und Nikola befinden sich derzeit offiziell in der Kennenlernphase. Obwohl die beiden laut eigenen Aussagen noch kein Paar sind, scheinen sie es ziemlich ernst miteinander zu meinen. Kurz nachdem sie öffentlich gemacht hatten, sich zu daten, entschied Nikola, seiner Kim zuliebe nach Dubai auszuwandern. Kurz darauf kam der zweite Liebesbeweis: Der Ex von Gloria Glumac (32) tätowierte sich Kims Namen ins Gesicht.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

TikTok / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

