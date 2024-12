"In aller Freundschaft"-Pause an Heiligabend und Silvester

Da müssen sich die Fans von in aller Freundschaft wohl noch ein Weilchen gedulden: Normalerweise kommt jeden Dienstag um 21:00 Uhr eine neue Folge der ARD-Ärzte-Serie. Doch an Heiligabend wird diese Sendezeit von den Weihnachtsfilmen "Abenteuer Weihnachten – Familie kann nie groß genug sein" und "Die Feuerzangenbowle" ersetzt. Auch eine Woche später findet der Sender für die Geschichten aus der Sachsenklinik keinen Platz. Der "Silvester Schlagerboom" klaut der Serie am 31.12. um 20:15 Uhr die Sendezeit.

Doch wie geht es nach der zweiwöchigen Pause weiter? Das verrät Kino.de über die kommenden Ausstrahlungen: "Lauter kleine Wunder" soll dann wieder regulär am ersten Dienstag des Jahres laufen. Die Folge am 07.01. handelt von einem Wiedersehen mit der ehemaligen Patientin Aheba Mehari und ihrem Ehemann Julian Borowski. Dr. Kaminski und Dr. Ina Schulte bemerken bei einer OP von Julian eine gewisse Spannung beim Paar. Außerdem hofft der Doktor auf die Hilfe der Verwaltungsdirektorin Sarah Marquardt. Nach einem Verkehrsdelikt solle er ihr aus dem Missgeschick helfen.

Auf große Spannung können sich die Fans dann eine Woche später in der Folge "Auf Leben und Tod" freuen. Am 14.01. passiert ein schwerer Unfall bei einem Restaurantbesuch. Die vier Ärzte Dr. Lilly Phan, Freund Björn, Dr. Roland Heilmann und Dr. Lucia Böhm sind schon vor Ort und kümmern sich. Dr. Kaminski hat derweil immer noch Probleme wegen seiner Verkehrsdelikte – ihm droht der Führerscheinentzug. In den neuen Folgen ist also ganz schön viel los. Das könnte ein Ausgleich für den erneuten Sendeausfall der beliebten ARD-Serie sein. Allein im Dezember passierte der Verzug jetzt zum dritten Mal.

ARD / Saxonia Media / Markus Nass "In aller Freundschaft"-Ärzteteam der Sachsenklinik

MDR / Saxonia / Sebastian Kiss Annett Renneberg und Thomas Rühmann, "In aller Freundschaft"-Darsteller

