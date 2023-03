"Viel unbeweglicher": So geht es Phil Collins gesundheitlich

Um Phil Collins' (72) Gesundheit scheint es nicht gut zu stehen! Der Musiker stand jahrelang erfolgreich als Solokünstler oder mit seiner Band Genesis auf der Bühne. Doch seit einer Wirbelsäulenverletzung 2007 hat er immer mehr Schwierigkeiten, sich zu bewegen. Auf der Bühne performt er mittlerweile nur noch im Sitzen und er wird auch immer wieder im Rollstuhl gesehen. Sein Band-Kollege Mike Rutherford offenbart jetzt bei "BBC Breakfast", wie es dem früheren Drummer aktuell geht: "Phil ist viel unbeweglicher als früher, was sehr schade ist." Aber der 72-Jährige soll trotzdem noch Spaß am Leben und an den Auftritten zu haben, betont Mike.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de