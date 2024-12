Viele Phobien: Kate Merlan nutzt Reality-TV als Therapie

Seit Jahren tingelt Kate Merlan (37) durch verschiedenste Reality-TV-Formate. Doch für die Influencerin sind die Auftritte noch viel mehr als nur ein Weg, um Geld zu verdienen. "Ich habe sehr viele Phobien, und die schlimmste ist die Angst vor dem Dunklen. Ich glaube, ich bin der Mensch mit den meisten Phobien auf dieser Welt", schildert Kate im RTL-Podcast "Reality TV Check". Daher stelle sie sich gerne der Herausforderung und erzwinge eine Konfrontation mit ihren Ängsten im TV. Sie erklärt: "Ich verarbeite viel, wenn ich in eine Realityshow gehe. Ich brauche weniger Therapiestunden, wenn ich bei einer Realityshow mitmache."

Im Privaten scheint es Kate eher schwerzufallen, sich ihren Ängsten zu stellen. "Ich bin zweimal in einem Aufzug stecken geblieben und irgendwann habe ich gesagt, dass ich nie wieder in meinem Leben mit dem Aufzug fahre", erzählt die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin und fügt hinzu: "Lieber laufe ich auf High Heels in den zehnten Stock." In einem TV-Format kann man sich jedoch vor den meisten Herausforderungen nicht so leicht drücken.

Dennoch möchte Kate nicht jedes Mal leiden, wenn sie an einer Show teilnimmt. "Im nächsten Format muss das Thema Liebe wieder angegangen werden. Ich möchte gerne daten", wünscht sie sich – immerhin ist die TV-Persönlichkeit frischgebackener Single. 2021 gab sie dem Fußballer Jakub Merlan-Jarecki (29) das Jawort, doch ihre Ehe war von Höhen, Tiefen und vielen Trennungen geprägt. Im vergangenen August beendeten sie ihre Beziehung endgültig.

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Juli 2024

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

