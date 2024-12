Würde Eva Benetatou im Dschungelcamp über Chris auspacken?

Evanthia Benetatou (32) wird aktuell als mögliche Kandidatin für die nächste Staffel vom Dschungelcamp gehandelt. Noch ist nichts bestätigt – dennoch könnte eine Teilnahme der Reality-TV-Bekanntheit spannend sein. Immer wieder prangert sie nämlich das schlechte Verhältnis mit ihrem Ex Chris Broy (35) an. Der Realitystar soll sich angeblich kaum um seinen Sohn George scheren. Würde die Griechin also in Down Under aus dem Nähkästchen plaudern? In ihrer Instagram-Story fragt ein Fan nach dem aktuellen Stand mit Chris und Sohnemann George. Eva deutet daraufhin an: "Ein sehr herzzerreißendes Thema, welches mir sehr nahegeht. [...] Alles zu seiner Zeit ..."

Auf Chris könnte ab Januar also eine schwierige Zeit zukommen – sofern es für Eva wirklich nach Down Under geht. Einige weitere Stars werden nämlich ebenfalls als heiße Kandidaten gehandelt. Laut Bild sollen der "Der Alte"-Darsteller Pierre Sanoussi-Bliss, Leichtathletik-Legende Jürgen Hingsen (66), GZSZ-Star Timur Ülker (35) und Schauspielerin Nina Bott (46) in das legendäre Camp im australischen Busch einziehen. Aus der Reality-TV-Landschaft stehen die Namen Yeliz Koc (31), Alessia Herren (22), Edith Stehfest, Sam Dylan (33) und Yasin Mohamed (33) im Raum. Bunte vermutet zudem Unter Uns-Star Lars Steinhöfel (38) unter den Kandidaten.

Bislang wurden nur zwei Dschungelcamper von RTL offiziell bestätigt. Lilly Becker (48) wird dabei sein und verdient sich wohl eine goldene Nase: Die Ex von Boris Becker (57) soll laut Bild eine Rekordgage in Höhe von 300.000 Euro einstreichen. Auch für Maurice Dziwak (26) geht es Anfang 2025 ab in den Dschungel. Bevor es losgeht, steht für den Realitystar aber noch ein spannender Meilenstein an. Seine Freundin Leandra ist aktuell hochschwanger und wird noch vor Drehstart den ersten Nachwuchs des Paares zur Welt bringen.

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy an Georges Geburtstag

Anzeige Anzeige

Getty Images Lilly Becker in Berlin, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige