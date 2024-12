Zu Weihnachten: Prinz William und Kate beschenken Personal

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) zeigen sich zur Weihnachtszeit besonders großzügig und fürsorglich gegenüber ihrem Personal. Laut dem Buch "Battle of Brothers" des königlichen Biografen Robert Lacey (80) behandeln die beiden ihre Mitarbeiter mit großer Wertschätzung, lassen sie an Weihnachtsfeiern teilnehmen und beschenken sie. Ihr Ansatz, die Angestellten wie "Familie" zu behandeln, wird dabei von der Tradition der verstorbenen Queen (✝96) inspiriert, die ebenfalls viel Wert auf Geschenke und Feste für ihr Team legte. Besonders Kates langjährige Assistentin Natasha Archer, die seit 2007 für sie arbeitet, gilt als eine enge Vertraute der Prinzessin.

Natasha spielt eine wichtige Rolle in Kates Leben, sowohl als persönliche Assistentin als auch als Stylistin. Sie war eine der wenigen Personen, die Anfang des Jahres die Londoner Klinik besuchte, in der Kate nach einer Bauchoperation aufgrund ihrer Krebsdiagnose behandelt wurde. Diese enge Beziehung ist ein Zeichen dafür, wie wichtig William und Kate ihre persönlichen Bindungen zu ihrem Team sind. Im Gegensatz dazu sorgten die Arbeitsverhältnisse bei Meghan Markle (43) für Schlagzeilen, als Vorwürfe über ein schwieriges Arbeitsklima in ihrem Haushalt laut wurden. Meghan bestritt die Behauptungen eines vermeintlich "Hollywood-artigen" Umgangs mit ihrem Personal und unterstrich stets ihre Bemühungen, eine herzliche Atmosphäre zu schaffen.

Die Gegenüberstellung der Philosophien von William und Kate und den Sussexes spiegelte sich auch in deren Umgang mit Mitarbeitergeschenken wider. Während in Montecito, dem Wohnsitz von Meghan und Harry (40), frische Blumen und handverlesene Körbe verschenkt werden, bleibt die Tradition des Kirchgangs im britischen Königshaus ein fester Bestandteil. William und Kate, die Weihnachten in Sandringham mit König Charles (76) und Königin Camilla (77) verbringen werden, legen Wert auf ein familiäres Umfeld – nicht nur für ihre Kinder George (11), Charlotte (9) und Louis (6), sondern auch für ihr Team, das jedes Jahr in den Genuss dieser königlichen Geste kommt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinzessin Kate und Natasha Archer

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

