Für Machine Gun Kelly könnte Baby mit Megan "Weckruf sein"

Zwischen der schwangeren Schauspielerin Megan Fox (38) und ihrem Baby-Papa Machine Gun Kelly (34) ist aktuell alles aus. Nachdem sie auf seinem Handy wohl Nachrichten mit anderen Frauen entdeckt habe, soll Megan dem Musiker nicht mehr vertrauen können. Obwohl die Berühmtheit laut OK! im Moment keinen Weg sehen soll, wieder mit ihrem Ex zusammenzukommen, gebe es theoretisch wohl noch Hoffnung. Ein Insider meint: "Vielleicht wird er sich ändern. Das Baby könnte sein Weckruf sein, aber er hat viel Arbeit vor sich, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen."

Ein Liebes-Comeback könnte in Anbetracht der abenteuerlichen Historie ihrer Beziehung durchaus im Bereich des Möglichen liegen. Die Quelle erläutert zuversichtlich: "Megan und MGK haben eine sehr turbulente Beziehung, also könnten sie immer wieder zusammenkommen." Demnach sind wohl Personen aus dem inneren Kreis des berühmten Paares bereits davon überzeugt, dass die beiden wieder zueinanderfinden: "Einige ihrer Freunde sind nicht sicher, wie lange sie getrennt bleiben werden."

Das Baby, welches angeblich im März 2025 das Licht der Welt erblickt, ist der erste gemeinsame Nachwuchs des Ex-Paares. Megan bekam zuvor mit ihrem früheren Gatten Brian Austin Green (51) ihre Kinder Noah (12), Bodhi (10) und Journey (8). In einem Interview mit TMZ reagierte Brian erst kürzlich auf die erneute Schwangerschaft seiner Verflossenen. In Anbetracht der derzeitigen Trennung von Megan und dem Künstler hat er eine deutliche Botschaft an den werdenden Vater: "Werde erwachsen, sie ist schwanger!"

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der "Taurus"-Premiere auf dem Tribeca Festival im Juni 2022

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green bei den Golden Globes 2011

