Megan Fox fand auf MGKs Handy wohl Chats mit anderen Frauen

Die Beziehung von Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34) soll gescheitert sein. Die Schauspielerin und der Musiker haben sich bisher allerdings noch nicht zu den Gerüchten geäußert. Ein möglicher Grund für die vermeintliche Trennung der beiden könnte jedoch folgender sein: MGK soll während der Beziehung mit anderen Frauen in Kontakt gestanden haben. "Als sie über Thanksgiving verreist waren, wurde sie [Megan] misstrauisch und beschloss, sein Telefon zu überprüfen", verriet nun ein Insider gegenüber Page Six und fügte hinzu: "Sie fand Textnachrichten mit anderen Frauen und beschloss, dass sie endgültig fertig mit ihm ist."

Megan soll deshalb nicht nur Vertrauensprobleme haben, sondern auch mit dem Miteinander in der Beziehung unzufrieden gewesen sein, wie ein Insider am Mittwoch gegenüber Daily Mail erklärte. "Die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, ist dramatisch. Es ist wie eine nicht enden wollende High-School-Beziehung. Wochen- und monatelang war alles in Ordnung, aber wenn sie sich streiten, geht es um alles oder nichts. An Thanksgiving hat sich das Blatt zum Schlechten gewendet." Am Thanksgiving-Wochenende soll MGK noch vergeblich versucht haben, seine schwangere Partnerin zurückzugewinnen, wie die Quelle weiter wissen wollte.

Megan und MGK lernten sich Anfang 2020 bei den Dreharbeiten zum Film "Midnight in the Switchgrass" kennen. Ihre Beziehung war bereits von einigen Höhen und Tiefen geprägt. Zuletzt wirkte die Liebe der beiden aber recht stabil und harmonisch – immerhin werden Megan und MGK demnächst Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes. Mit der Schwangerschaft ist für die 38-Jährige ein Traum in Erfüllung gegangen, wie ein Insider gegenüber Star ausplauderte: "Megan wollte unbedingt ein Kind mit MGK haben. Dieses Baby ist für sie wichtiger als alles andere auf der Welt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Anzeige Anzeige

T.Jackson / Backgrid / Action Press Megan Fox und Machine Gun Kelly in New York

Anzeige Anzeige