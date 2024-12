Jessica Simpsons Look-Veränderung soll unschönen Grund haben

Jessica Simpson (44) sorgt mit einem neuen Glamour-Look und aufsehenerregenden Posts auf Instagram für Spekulationen rund um ihr Privatleben. Die Sängerin teilte ein Foto, auf dem ihre Follower sie kaum wiedererkannten. Dazu schrieb sie: "Ich kann es kaum erwarten, dass ihr den Soundtrack meiner Seele hört." Während ihre Fans die Verwandlung feiern, berichten Insider gegenüber Daily Mail nun, dass ihr Stilwandel eng mit Turbulenzen in ihrer Ehe mit Eric Johnson (45) zusammenhängt. Die beiden, die gemeinsam drei Kinder großziehen, sollen sich momentan in einer schwierigen Phase ihrer Beziehung befinden, die von Unsicherheit und offenen Fragen geprägt ist.

Quellen zufolge fühlt sich Jessica von ihrem Ehemann oft nicht genügend wertgeschätzt, weshalb sie sich nun vermehrt auf sich selbst konzentriert. "Das ist ihre Art, sich gut zu fühlen und den Stress des Alltags auszublenden", erklärte ein Insider gegenüber der Zeitung. Inmitten dieser persönlichen Veränderungen wird auch über die Zukunft ihrer Ehe spekuliert. Berichten zufolge haben Jessica und Eric im Laufe der Jahre zunehmend Kommunikationsprobleme entwickelt. Die Sängerin habe in der Vergangenheit mehrere Bilder ohne ihren Ehering geteilt, was Gerüchte aufwarf, dass das Paar seit etwa einem Jahr getrennte Wege gehe. Hinzu kommt, dass der finanzielle Aspekt einer möglichen Scheidung eine Rolle spielen könnte. Eric, der ehemalige NFL-Spieler, habe Jessica in der Vergangenheit bei ihren geschäftlichen Projekten unterstützt, was die ohnehin schwierige Situation zusätzlich verkomplizieren könnte.

Jessica Simpson feierte kürzlich sieben Jahre ohne Alkohol und blickt nun voller Vorfreude auf ihre Rückkehr in die Musikszene. Ihre letzten musikalischen Projekte, darunter ein Weihnachtsalbum, liegen mittlerweile mehr als ein Jahrzehnt zurück. Auf Instagram ließ sie kürzlich durchblicken, dass dieser Neuanfang für sie mit einer tief persönlichen Bedeutung verbunden ist: "Dieser Neuanfang ist eine Entschuldigung an mich selbst für alles, was ich nicht verdient habe." Die Beziehung zu Eric begann einst voller Leidenschaft, doch Insider berichten, dass sich die beiden mittlerweile emotional voneinander entfernt haben – und möglicherweise auch physisch.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson, Sängerin

Getty Images Eric Johnson, Jessica Simpson und ihre Kinder, September 2022

