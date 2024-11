Nach Trennungsgerüchten: Jessica Simpson feiert ohne Ehering

Rund um Jessica Simpson (44) und ihren Ehemann Eric Johnson (45) kursieren seit geraumer Zeit hartnäckige Trennungsgerüchte. Diese heizt die Sängerin nun mächtig an, denn die Musikerin zeigte sich diese Woche bei der Geburtstagsfeier ihres Neffen Bronx in Beverly Hills ohne ihren Ehering und ihren Partner. Stattdessen erschien Jessica in Begleitung ihrer Kinder – und zwar, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, in einem tief ausgeschnittenen, floralen Spitzenkleid und einem schwarzen Mantel. Was es mit der Abwesenheit von Eric sowie dem fehlenden Schmuckstück auf sich hat, bleibt jedoch offen.

Gemeinsame öffentliche Auftritte des Paares gibt es seit Monaten nicht mehr. Medienberichten zufolge haben Freunde von Jessica bereits im vergangenen Monat Kontakt zu Scheidungsanwälten in Los Angeles aufgenommen, um in ihrem Namen Termine zu vereinbaren. Ein Insider verriet außerdem gegenüber Us Weekly, dass die Eheleute "im Moment getrennt wohnen."

Die 44-Jährige und der Ex-Footballspieler sind seit 2014 miteinander verheiratet. Aus ihrer Ehe gingen drei gemeinsame Kinder hervor. Bisher äußerten sich weder der Popstar noch Eric zu den Spekulationen rund um ein vermeintliches Liebes-Aus. Dafür gab Jessicas Schwester Ashlee Simpson (40) jedoch einen Kommentar ab. Auf Anfrage von TMZ, ob die Beziehung, der beiden beendet sei, entgegnete sie kurz und knapp: "Nein."

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson, November 2014

Getty Images Jessica Simpson und Eric Johnson, 2014

