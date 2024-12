Jessica Simpson überrascht mit neuem Look auf Instagram

Die Sängerin und Schauspielerin Jessica Simpson (44) hat ihre Fans mit einem neuen Beitrag auf Instagram überrascht. Auf einem Foto aus dem Aufnahmestudio zeigt sich die Musikerin in einem auffälligen Outfit und kündigt neue Musik an: "Ich kann es kaum erwarten, dass ihr den Soundtrack meiner Seele hört", schrieb sie unter das Bild. Viele ihrer Anhänger erkennen sie kaum wieder und vergleichen sie mit anderen Stars wie Kim Zolciak (46), Paris Hilton (43) oder Ivanka Trump (43).

Auf dem Bild trägt Jessica einen schwarzen Netz-Bodysuit mit raffinierten Ausschnitten, darüber ein helles Satin-Crop-Top und einen Minirock. Sie kombiniert das Outfit mit einem schwarzen Blazer und schwarzen Cowboystiefeln mit Absatz, was dem Look einen dramatischen Touch verleiht. Mit ihren Smokey Eyes und den glatten, voluminösen blonden Haaren erinnert sie an Brigitte Bardot (90), die Ikone der 60er-Jahre. Bereits in den letzten Monaten hatte sie mit ähnlichen Bildern aus dem Studio auf ihre musikalische Rückkehr hingedeutet.

Auch abseits der Musik ist Jessica erfolgreich: Mit ihrer eigenen Modelinie hat sie sich einen Namen als Unternehmerin gemacht und ihre Leidenschaft für Mode ausgelebt. Doch die Musik lässt sie offenbar nicht los. Ihr letztes Studioalbum "Do You Know" veröffentlichte sie im Jahr 2008. In einem früheren Interview betonte sie, wie wichtig ihr der künstlerische Ausdruck ist und dass Musik ihr hilft, sich selbst besser auszudrücken. Die dreifache Mutter scheint nun bereit zu sein, zu ihren musikalischen Wurzeln zurückzukehren und ihre Fans mit neuen Songs zu begeistern.

Getty Images Jessica Simpson im Februar 2024

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace Knute, Birdie Mae und Maxwell Drew im September 2024

