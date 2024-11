Alkoholsucht: Jessica Simpson ist seit sieben Jahren trocken

Jessica Simpson (44) hat kürzlich ihr siebenjähriges Jubiläum der Nüchternheit gefeiert. Die 44-jährige Sängerin und erfolgreiche Geschäftsfrau teilte diesen wichtigen Meilenstein mit ihren Fans auf Instagram und schrieb: "Heute vor 7 Jahren habe ich mir den Weg in die Welt des alkoholfreien Lebens gebahnt." Sie fügte ihrem Beitrag ein Schwarz-Weiß-Foto hinzu, auf dem sie neben einem Flugzeugfenster sitzt und den Blick auf die Wolken genießt.

Jessica beschloss 2017, abstinent zu werden, nachdem sie sich an Halloween in betrunkenem Zustand geweigert hatte, ihrer Tochter Maxwell und ihrem Sohn Ace die Kostüme anzuziehen: "Ich hatte schreckliche Angst davor, dass sie mich in diesem Zustand sehen würden", schrieb die Modedesignerin, die auch Mutter der fünfjährigen Birdie ist, in ihren Memoiren Open Book. "Es ist beschämend, zuzugeben, dass ich nicht einmal weiß, wer sie an diesem Abend in ihre Kostüme gesteckt hat", fuhr sie fort. Sie erklärte, dass der Verzicht auf Alkohol ihr geholfen habe, besser zu schlafen und Probleme effektiver zu lösen. Sie fühle sich gesünder, habe mehr Energie und bemerke, dass sie stressige Situationen gelassener meistern könne. Sie hoffe außerdem, dass ihre Geschichte anderen Mut mache, die sich in einer ähnlichen Situation befinden.

Jessica Simpson begann ihre Karriere als Popsängerin und wurde in den frühen 2000er Jahren mit Hits wie "I Wanna Love You Forever" berühmt. Neben ihrer Musikkarriere hat sie sich als erfolgreiche Designerin und Geschäftsfrau etabliert und eine eigene Mode- und Lifestyle-Marke aufgebaut. Sie ist Mutter von drei Kindern und mit dem ehemaligen NFL-Spieler Eric Johnson verheiratet.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace, Birdie und Maxwell, September 2024

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson, November 2014

