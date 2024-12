Kate und Prinz Louis' inniger Moment beim Weihnachtskonzert

Wie Daily Mail berichtet, boten die britischen Royals erneut ein herzerwärmendes Bild bei dem diesjährigen "Together At Christmas"-Konzert, das von Prinzessin Kate (42) in der Westminster Abbey organisiert wurde. In einem Moment, der die Zuschauer besonders rührte, tauschten Kate und ihr sechsjähriger Sohn Prinz Louis (6) einen liebevollen Blick aus, als die Schauspielerin Sophie Okonedo ein Gedicht vortrug, wie auf Fotos des Newsportals zu sehen ist. Neben Louis saßen seine älteren Geschwister, Prinzessin Charlotte (9) und Prinz George (11), die aufmerksam dem Gedicht lauschten. Die Veranstaltung, die von ITV an Heiligabend ausgestrahlt wird, markierte das vierte Konzert dieser Art, das Kate organisiert hat.

Das Konzert selbst war nicht nur ein festlicher Höhepunkt, sondern auch ein Symbol für Kates Rückkehr ins öffentliche Leben nach einer intensiven Zeit, geprägt durch ihre Chemotherapie Anfang des Jahres. Neben musikalischen Highlights, darunter ein Auftritt von Gregory Porter mit dem Klassiker "Do You Hear What I Hear?" und Tänzern des Royal Ballet, beeindruckte die Veranstaltung mit persönlichen und zwischenmenschlichen Momenten. Besonders bemerkenswert: Kate vertraute Prinz Louis die Aufgabe an, die Überraschung der Balletteinlagen gegenüber Charlotte geheim zu halten – eine Herausforderung, die der junge Prinz charmant meisterte. Auch spezielle Gäste wie der 100-jährige D-Day-Veteran Bernard Morgan hinterließen einen bleibenden Eindruck.

Interessant ist die Verbindung von Kates privatem und öffentlichem Leben in der Westminster Abbey: Der Ort hat für sie eine besondere Bedeutung, da sie hier sowohl ihre Hochzeit mit Prinz William (42) im Jahr 2011 feierte als auch 2022 an der Beerdigung von Königin Elizabeth (✝96) teilnahm. Neben William und Kates Kindern war auch Kates Familie, darunter ihre Mutter Carole (69) und ihre Geschwister Pippa (41) und James (37), bei der Veranstaltung präsent. In dieser bewegenden und zugleich festlichen Atmosphäre zementierte Kate nicht nur ihren Ruf als engagierte Gastgeberin, sondern zeigte auch die liebevolle Seite ihrer Familie, die durch solche Einblicke noch greifbarer wird.

Getty Images Prinz Louis und Prinzessin Kate, Dezember 2024

Getty Images Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinzessin Kate im Dezember 2024

