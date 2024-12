Nach Flop: Wird Herzogin Meghans Show nicht veröffentlicht?

Herzogin Meghan (43) könnte in Schwierigkeiten geraten: Ihre geplante Netflix-Show über Kochen, Gartenarbeit und Lifestyle steht laut Branchenquellen auf der Kippe. Ursprünglich sollte die Show ein Herzstück ihrer Lifestyle-Marke American Riviera Orchard werden, doch ein Veröffentlichungstermin lässt weiterhin auf sich warten. Erste Produkte wie Marmeladen und Hundekekse wurden zwar gelauncht, doch Insider berichten MailOnline, dass das Projekt "möglicherweise nie das Licht der Welt erblicken" könnte. Netflix sei bezüglich weiterer Zusammenarbeit mit Meghan und Prinz Harry (40) "erschöpft", nachdem deren Dokumentation "Polo" bei Publikum und Kritikern durchfiel.

Die im Sommer auf Netflix veröffentlichte Polo-Doku wurde insbesondere wegen ihres thematischen Schwerpunkts als elitär und uninteressant verspottet. Während Guardian die Serie als "zum Scheitern verurteilt" bezeichnete, nannte Mail on Sunday sie "eine Ladung Unsinn". Harry und Meghan hatten 2020 einen Netflix-Deal über 100 Millionen US-Dollar abgeschlossen, doch bis Herbst 2024 läuft die Vereinbarung aus. Nach dem abrupten Ende ihres Spotify-Deals im Juni wächst die Spannung, ob Netflix die Partnerschaft verlängern wird. Der Informant scheint jedoch ziemlich sicher zu sein, wie die Entscheidung ausfallen wird: "Es wird keinen weiteren Deal geben. Es könnte Einzelshows geben, aber das war's."

Abseits der Bildschirme bleibt Meghan eifrig tätig: Ihre Marke American Riviera Orchard soll neben Lifestyle-Produkten auch ihre medialen Projekte ergänzen und ihren Neustart abseits des britischen Königshauses manifestieren. Meghan, die vor ihrer Ehe mit Prinz Harry in der Serie Suits berühmt wurde, hat stets betont, wie wichtig ihr Themen wie persönliche Entwicklung und Gemeinschaft sind. Fans erinnern sich möglicherweise noch an ihren früheren Lifestyle-Blog "The Tig", der charmante Einblicke in ihr Privatleben und ihre Leidenschaften ermöglichte. Ob Meghan erneut mit ihrer kreativen Vision begeistern kann, bleibt abzuwarten.

