Prinz Harry und Herzogin Meghan blamieren sich mit Polo-Doku

Knapp daneben ist auch vorbei – was ein weiteres Mal für Prinz Harry (40) und seine Frau Herzogin Meghan (43) gelten dürfte. Zwar kehrten die Royal-Aussteiger mit einer neuen Netflix-Dokumentation "Polo" – einer fünfteiligen Serie, die Polospieler begleitet – zurück. Doch mit dieser schaden sie wohl eher ihrem Image, wie viele Kritiker finden. "Die Kritiker haben die Serie durchweg zerrissen. [...] Natürlich rennt jeder in alle Richtungen davon weg, um nicht den Gestank dieser kolossalen Bombe aufzusaugen", berichtete beispielsweise Marketingexperte Tony Case The Daily Beast vor wenigen Tagen. Mit der Doku wollten die Sussexes ihr kaputtes Image eigentlich wieder aufpolieren – doch das Ganze soll eher einer schlechten Reality-Show gleichen.

Die Experten sind sich sicher, dass Harry und Meghan sich mit ihrem Projekt ein weiteres Mal eher blamiert haben. "Aus der Markenperspektive bin ich mir nicht sicher, ob zu diesem Zeitpunkt irgendetwas getan werden kann, um die offensichtliche Apathie der Verbraucher gegenüber den Sussexes umzukehren", erklärte Tony dem Magazin weiter. Beim Produzieren von "Polo" sollen die Eheleute allerdings nicht viel Mitspracherecht gehabt haben. "Die Bosse wollten, dass die Serie die Massen anspricht, und haben diese Reality-TV-Schiene forciert, also ist es nicht allein ihre Schuld", berichtete eine Quelle Closer kürzlich.

Harry und Meghan versuchen seit Jahren, in Sachen Image wieder an ihre Anfänge zurückzugelangen. Doch viele Menschen nehmen es den beiden weiterhin sehr übel, wie sie in der Vergangenheit immer wieder gegen das britische Königshaus schossen. Auch die Royals selbst sollen deswegen kaum Interesse an einer Versöhnung mit Harry und Meghan haben – allen voran Prinz William (42). Denn dass Harry, dessen Frau Prinzessin Kate (42) mehrfach öffentlich kritisierte, soll sein Bruder ihm bis heute nicht verzeihen wollen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Die britischen Royals im März 2019

