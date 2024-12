Nach Haftentlassung: Mike Cees kündigt Konsequenzen an

Vor zwei Tagen wurde Mike Cees durch eine Weihnachtsamnestie frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Trotz der besinnlichen Zeit ist der Realitystar aber auf Krawall gebürstet und postete auf Instagram prompt ein Statement. "Da ja meine Privatsphäre so heftig verletzt wurde und noch wird, ist es an der Zeit, das Ganze an die Behörden zu geben", richtete er das Wort an seine Follower. Obwohl der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat durch die deutsche Justiz im Kittchen landete, hat er sein Vertrauen in das System wohl noch nicht verloren. Mike will laut seiner Stellungnahme Konsequenzen für diejenigen sehen, die sich während seines Gefängnisaufenthalts negativ über ihn äußerten: "In vollem Umfang! Mit allen Beteiligten."

Unterstützung erfährt der 37-Jährige von seiner Noch-Ehefrau Michelle Monballijn. Nach seiner Entlassung will Mike nämlich laut Bild erst einmal bei ihr unterkommen. "Er ist bekloppt, aber ich helfe ihm jetzt. Den Knast hatte er nicht verdient, auch wenn ich hoffe, dass er daraus lernt", offenbarte Michelle gegenüber der Zeitung. Mikes Aufenthalt hinter schwedischen Gardinen soll seine Anziehung auf sie nicht gemindert haben – im Gegenteil. "Wenn der Bekloppte immer so gut aussieht, wenn er aus dem Knast kommt, kann er da gerne öfter hingehen", scherzte die Schauspielerin, die mit ihrem Ex-Partner erst seit August dieses Jahres wieder auf gutem Fuß steht.

Ursprünglich hätte der DJ bis zum 8. Januar im Gefängnis bleiben müssen, doch eine Freundin zahlte angeblich eine 150 Euro schwere Gebühr, damit Mike Weihnachten in Freiheit feiern darf. Der einstige Temptation Island-Verführer wurde Ende Oktober festgenommen und saß seitdem seine Strafe ab. Den Grund für die Verhaftung erklärte damals der Oberstaatsanwalt Kai Münch gegenüber dem Magazin: "Es geht hierbei um eine Geldstrafe aus einem Betrugsprozess von vor drei Jahren. Herr Monballijn wurde damals zu 4000 Euro Geldstrafe verurteilt, die er trotz mehrfacher Ladung nicht gezahlt hat. Deshalb muss er jetzt ersatzweise 80 Tage in Haft, wenn er nicht zahlt."

ActionPress Mike Cees und Michelle Monballijn

RTL Mike Cees, "Prominent getrennt"-Kandidat

