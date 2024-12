Siria Longo erfuhr bei der Arbeit von ihrer Schwangerschaft

Siria Longo wird zum allerersten Mal Mama. Das verkündete die ehemalige Temptation Island-Verführerin erst gestern mit einem niedlichen Post auf Instagram. Und wie es aussieht, hat die Schwangerschaft der hübschen Brünetten nicht nur die Fans überrascht. Sie selbst habe nicht mit dieser gerechnet. "Ich habe es alleine auf der Arbeit erfahren, habe in der Mittagszeit einen Schwangerschaftstest gemacht und gleich wieder in die Schachtel gelegt, weil ich so sicher war, dass er negativ ausfallen würde", gab sie gegenüber Promiflash zu.

Entgegen ihrer Erwartung zeigte der Test jedoch an, dass sie und ihr Partner Alessio Eltern werden. "Nach der Mittagspause habe ich dann hineingeschaut und war total schockiert, habe sofort Alessio per FaceTime angerufen und ihm gesagt, dass ich schwanger bin", erzählte sie im Interview. Und wie hat der werdende Papa reagiert? Der war laut Siria stolz wie Bolle: "Er schrie dann auf die Straße: 'Ich werde Papa!' Ein unglaubliches Gefühl."

Erst im Frühjahr dieses Jahres ergatterte Alessio bei der Schweizer Bachelorette die allerletzte Rose von Larissa Hodgson. Doch schon beim Wiedersehen der Show waren die beiden kein Paar mehr. Dafür hat es mit einer anderen Frau gefunkt: Siria. Im Juni dieses Jahres teilten die beiden ihr Liebesglück auf Instagram mit ihren Followern. Nun krönen sie ihre Liebe mit ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs.

Instagram / siriapl Siria Longo mit ihrem Freund, Juni 2024

Instagram / siriapl Siria Longo und ihr Partner Alessio, Juli 2024

