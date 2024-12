Taylor Swift tauscht Pop-Freundinnen gegen NFL-Elite aus

Taylor Swift (35) wurde zum Abschluss ihrer triumphalen "Eras Tour" von ihrem Partner Travis Kelce (35) mit einer glamourösen Party überrascht. Die Feier fand laut Mirror vergangene Woche statt und stellte zugleich Taylors neues "Girl Squad" ins Rampenlicht. Brittany Mahomes (29), die Ehefrau von Quarterback Patrick Mahomes (29), und Lyndsay Bell, die Frau von NFL-Spieler Blake Bell, feierten ausgelassen mit der Sängerin.

Die Feier markierte nicht nur das Ende der Welttournee, sondern offenbar auch einen neuen Abschnitt in Taylors Leben. In ihrer "neuen Ära" verbringt sie viel Zeit in den Kreisen der NFL-Stars und deren Partnerinnen. Brittany gehört zu den engsten Vertrauten in dieser Gruppe und wird immer wieder mit der Sängerin gesehen. Doch nicht nur neue Bekannte wurden gesichtet: Taylors enge Freundin Ashley Avignone, die ihr durch Emma Stone (36) vorgestellt wurde, war ebenfalls vor Ort.

Taylor zeigt mit diesem neuen Freundeskreis einmal mehr, wie flexibel und facettenreich sie sich in verschiedenen sozialen Kreisen bewegt. In der Vergangenheit wurde die "Lover"-Sängerin oft mit Künstlerinnen wie Blake Lively (37) oder Selena Gomez (32) in Verbindung gebracht. Die Beziehung zu Travis scheint für Taylor der Beginn eines neuen Kapitels zu sein.

https://www.instagram.com/p/DA6Nf6jJBKr/?locale=de&img_index=1 Taylor Swift, Lyndsay Bell und Brittany Mahomes, Januar 2024

Getty Images Ice Spice, Taylor Swift, Blake Lively und Ashley Avignone bei einem Spiel der Kansas City Chiefs

