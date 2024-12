Würde Carina Nagel mit Chika zu "Temptation Island" gehen?

Carina Nagel ist seit 2023 mit ihrer Partnerin Chika zusammen. Im Mai 2024 verlobten sich die zwei Turteltauben sogar. Doch um eine Sache will das Realitysternchen einen großen Bogen machen: eine Teilnahme an Temptation Island. "Ich würde da niemals reingehen mit meiner Frau. Dafür liebe ich sie zu sehr", stellt Carina im "Aftershow"-Podcast von RTL entschieden klar. Chika sehe das allerdings anders. "Sie sagt immer: 'Doch Schatz, wir müssen da hin'. Ich sage ihr dann: 'Schatz, wir werden danach getrennt sein!' Ich weiß doch, wie das läuft", lacht die Are You The One?-Bekanntheit. Sie ist sich sicher, dass sie für den großen Treuetest viel zu eifersüchtig sei.

In der Podcast-Episode quatscht Carina mit ihrer Reality-TV-Kollegin Cecilia Asoro (28). Die Promi Big Brother-Kandidatin kann ihre Ablehnung gegenüber "Temptation Island" nur zu gut verstehen. "Ich wäre vielleicht mal hingegangen. Ich mache ja alles mit", erzählt Cecilia. In ihrer letzten Beziehung sei dies jedoch nicht infrage gekommen – ihr Ex ist nämlich Finne und spricht kein Deutsch. Rückblickend sei Cecilia darüber aber sehr dankbar. "Ich wäre durchgedreht. Bei 'Temptation' ist das so, wenn du jemanden wirklich liebst, dann ist es vorbei. Die f*cken dich", ist sich das Model sicher.

In der diesjährigen Staffel Temptation Island V.I.P. scheint sich zu bestätigen, was Carina und Cecilia befürchten. Nachdem Adrian Alian (28) und Rebecca Ries das Experiment schon nach wenigen Tagen abgebrochen und ihre Beziehung beendet hatten, traf es beim finalen Lagerfeuer noch ein weiteres Paar. Germain und Jessica Hnatyk kamen nach den Geschehnissen in der Show nicht mehr auf einen Nenner. "Ich will mit ihm hier rausgehen, ich liebe ihn", gestand Jessica unter Tränen, doch Germain betonte, er sei fortan Single.

Instagram / carina.nl Carina und Chika

RTL / Warner / Hana Naveh Cecilia, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

