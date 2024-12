"Arroganter Idiot": Timothée Chalamet über verpasste Awards

Timothée Chalamet (28) hat in einem Interview offen über seine Gefühle während der Awards-Saison gesprochen und dabei eine bemerkenswerte Ehrlichkeit gezeigt. Der Schauspieler, der kürzlich seine vierte Golden Globe-Nominierung für seine Darstellung von Bob Dylan (83) im Film "A Complete Unknown" erhielt, sprach dabei auch über die Momente, in denen er nach Hause kam, ohne einen Preis gewonnen zu haben. "Es gibt nichts Komischeres, als nach Hause zu kommen und etwas zu zerreißen, das du niemals nutzen musstest", verriet er im Gespräch mit SiriusXM über die vorbereiteten, aber ungenutzten Dankesreden. "Man denkt sich: 'Du narzisstischer, arroganter Idiot. Auf welchem Planeten hast du gedacht, dass du das wirklich sagen wirst?'"

Seine jüngste Nominierung knüpft an seine bisherigen Erfolge mit Filmen wie "Call Me By Your Name", "Beautiful Boy" und "Wonka" an, für die er ebenfalls bei renommierten Preisverleihungen nominiert war – aber letztlich ohne Statue nach Hause gehen musste. In "A Complete Unknown" verkörpert Timothée einen jungen Bob Dylan, der im Jahr 1961 aus Minnesota nach New York zieht und mit seinem Talent das Gesicht der amerikanischen Musik revolutioniert. Der von James Mangold (61) inszenierte Film, der auch Schauspielgrößen wie Edward Norton (55), Monica Barbaro (34) und Elle Fanning (26) im Ensemble hat, verspricht nicht nur Fans des Folk-Idols anzusprechen, sondern auch mit seiner historischen Detailtreue und künstlerischen Note zu überzeugen.

Erst kürzlich wurde Timothée von seinem Schauspiel-Kollegen Tom Cruise (62) bei einer Filmvorführung in New York unterstützt und überrascht. Neben großen Rollen und Glamour hat der junge Schauspieler in Interviews immer wieder gezeigt, dass er sich tiefgründig mit seinem Beruf auseinandersetzt und bereit ist, seine eigenen Schwächen zu reflektieren. Diese authentische Haltung hat ihm eine treue Fangemeinde eingebracht, die ihn nicht nur für sein schauspielerisches Talent, sondern auch für seine bemerkenswerte Bodenständigkeit schätzt.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Tom Cruise und Timothée Chalamet beim Screening zu "A Complete Unknown" 2024

