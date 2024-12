Tom Cruise überraschte Timothée Chalamets bei Filmvorführung

Timothée Chalamet (28) staunte nicht schlecht, als er bei der Vorführung seines neuen Films "A Complete Unknown" im Ham Yard Hotel in London eine besondere Überraschung erlebte: Niemand Geringeres als Tom Cruise (62) tauchte unerwartet auf, um seinen Schauspielkollegen zu unterstützen. Bei der Veranstaltung am Dienstagabend gaben sich die beiden Stars die Hand und posierten für Fotos - auf einem der Schnappschüsse legte Tom einen Arm um Timothée und wies scherzhaft mit dem Finger auf ihn.

Auch die anderen Stars des Films, darunter Monica Barbaro (34) und Elle Fanning (26), sowie Regisseur James Mangold (61), versammelten sich für ein gemeinsames Gruppenfoto. Der überraschende Besuch des Hollywood-Stars bei der Vorführung ließ die Fans der beiden Schauspieler spekulieren, ob dies ein symbolischer "Generationentreffen"-Moment gewesen sei. Interessanterweise fand das Treffen der beiden Leinwandgrößen im Rahmen eines Biopics über Bob Dylan (83) statt, in dem Timothée die Hauptrolle spielt. Der Film scheint ein bedeutender Meilenstein in seiner Karriere zu sein, der in der Branche bereits für viel Begeisterung sorgt.

Was viele nicht wissen: Tom Cruise ist dafür bekannt, jüngere Kollegen zu fördern und ihnen mit wertvollen Ratschlägen zur Seite zu stehen. In der Vergangenheit haben sich insbesondere seine Co-Stars immer wieder über sein Engagement am Filmset geäußert. Auch Timothée, dessen Stern in Hollywood in den letzten Jahren rasant aufgestiegen ist, hat mehrfach betont, wie bedeutend es für ihn ist, mit erfahrenen Schauspielern zu arbeiten. Trotz seines rasanten Erfolgs behält der junge Schauspieler jedoch seine bodenständige Art und pflegt eine enge Beziehung zu seiner Familie. Ob diese Begegnung bei der Premiere zu einer zukünftigen Zusammenarbeit führen könnte, bleibt vorerst unklar, doch die Fans sind begeistert, die beiden beliebten Stars gemeinsam gesehen zu haben.

Getty Images Tom Cruise und Timothée Chalamet beim Screening zu "A Complete Unknown" 2024

Getty Images Tom Cruise mit dem Cast von "A Complete Unknown" 2024

