Haben Michelle Hunziker und ihre Tochter ein Partner-Tattoo?

Michelle Hunziker (47) und ihre Tochter Aurora Ramazzotti (27) sorgen aktuell für Aufregung bei ihren Fans, da sie auf Instagram Fotos von ihren vermeintlich neuen Matching-Tattoos teilten. Der Schriftzug "Liebe ohne Leiden" ziert jetzt anscheinend Michelles Nacken und Auroras Unterarm, wie aus den Beiträgen hervorgeht. In einer Story von Aurora sieht man Michelle liegend auf einem Tattoo-Stuhl und hört ganz klar die surrende Tattoo-Nadel im Hintergrund. "Scheiße... Tochter...", hört man die Moderatorin während des Vorgangs des Tätowierens sagen. Ob es sich jedoch wirklich um ein echtes Tattoo handelt und ob die Nadel auch bei Aurora zum Einsatz kam, wird sich zeigen.

Unter ihrem Post schrieb Michelle liebevolle Worte an ihre Tochter: "Ich wünsche dir eine respektvolle Liebe, voller Komplizenschaft, Romantik, eine Person, die ein 'Plus' im Leben repräsentiert, mit der du Verrücktheiten, seltsamste Abenteuer, Ausflüge teilen kannst. Seht die Welt zusammen und teilt ihre Schönheit. Eine Liebe, in der man füreinander sorgt, eine schützende und tugendhafte Liebe, weil man sich über den Erfolg seines Partners freut... Liebe, wie ich sie sehe, voller Licht und ohne Leiden. Liebe ohne Leiden. Ein Liebeswunsch von einer Mutter für ihre Tochter (die sie schon gefunden hat) und von einer Tochter für ihre Mutter (die sie finden wird). Ich liebe dich." Die Fans reagierten begeistert auf das vermeintliche Mutter-Tochter-Tattoo und äußerten ihre Bewunderung für den tiefgründigen Spruch.

Allerdings ließ Michelle in ihrer Instagram-Story Zweifel an der Echtheit des Tattoos aufkommen, indem sie schrieb: "We are getting 'inked'". Die Anführungszeichen könnten darauf hindeuten, dass es sich möglicherweise um einen Scherz handelt. Passend zu den Worten "Liebe ohne Leiden", dem Titel eines Hits von Udo Jürgens (✝80), drehen Michelle und Aurora aktuell in München für die Show "Udo Jürgens Forever". Die Sendung, die am 23. Dezember auf ARD ausgestrahlt wird, vereint Mutter und Tochter auch musikalisch, da sie in der Show gemeinsam einen Song auf Deutsch performen werden. Die Moderatorin ist bekannt für ihren Humor und ihre offene Art, was das Rätsel um das Tattoo nur noch verstärkt. Ob Scherz oder nicht, das Tattoo sorgt definitiv für Gesprächsstoff und verdeutlicht die besondere Beziehung zwischen Mutter und Tochter.

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Tochter Aurora, November 2024

MEGA Michelle Hunziker mit Eros und Aurora Ramazzotti

