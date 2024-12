Diese Bedeutung hat seine Trikotnummer 87 für Travis Kelce

Travis Kelce (35), der berühmte Tight End der Kansas City Chiefs, sorgt mit einer rührenden Anekdote über seine Rückennummer 87 für Gespräche. Laut Travis habe er die Nummer gewählt, um seinem Bruder Jason Kelce (37), der 1987 geboren wurde, Tribut zu zollen. Doch Kylie Kelce (32), die Ehefrau von Jason, zweifelt an der Geschichte. Im Podcast "Not Gonna Lie with Kylie Kelce" erklärte sie: "Jason sagt immer noch, das ist Quatsch. Er glaubt, dass Travis die Nummer zugewiesen bekam und dann gesagt hat: 'Oh, wie kann ich mir das am besten merken? Es ist Jasons Geburtsjahr.'"

Die Aussage von Kylie lässt die Herzen der Fans dennoch nicht weniger schmelzen, denn selbst wenn die Geschichte nicht wahr sein sollte, bleibt sie ein rührender emotionaler Gedanke. Sportmoderatorin Charissa Thompson stimmte zu: "Es ist trotzdem eine schöne Geste." Travis selbst hatte zuvor in einem Interview mit NFL Films erklärt: "Wenn es ein Kelce-Vermächtnis gibt – zwei Brüder, die es in die NFL geschafft haben – dann begann alles 1987, als dieser große Kerl geboren wurde." Die enge Bindung zwischen den beiden Brüdern wurde erst kürzlich wieder deutlich, als Jason am Rande des Super Bowl erklärte, wie stolz und emotional er sei, Travis außerhalb des Feldes zu unterstützen.

Die Brüder teilen nicht nur eine erfolgreiche Karriere in der NFL, sondern auch eine lebenslange, tiefe Verbundenheit. Trotz ihres enormen Erfolgs sind sie in den Medien oft durch ihren Humor und ihre Bodenständigkeit aufgefallen. Travis, der Partner von Taylor Swift (35), ist besonders für seine Schlagfertigkeit bekannt. In der beliebten TV-Show "Saturday Night Live" beeindruckte er mit einem charmanten Monolog, in dem er liebevoll über seinen Bruder Jason und ihre gemeinsamen Kindheitserlebnisse sprach. Dabei räumte er lachend ein, dass Jason ihm oft in allem einen Schritt voraus war – ob als Sportler oder Schüler –, aber genau das habe ihre Geschwisterbeziehung noch stärker gemacht.

Getty Images Jason Kelce im September 2024

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce, Juli 2024

