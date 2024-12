Diese Gelüste hat Siria Longo in Schwangerschaftswoche 13

Siria Longo ist aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses. Die ehemalige Temptation Island-Verführerin ist bereits in der 13. Schwangerschaftswoche – und so langsam machen sich schon die ersten Schwangerschaftsgelüste bemerkbar, wie sie im Interview mit Promiflash verrät. Die brünette Beauty steht total auf Butterbrezeln – doch dabei bleibt es nicht. Das Gebäck genießt sie mit dem Ananas-Mango-Wasser der Getränkemarke Focuswater.

Sirias Schwangerschaft macht sich nicht nur durch das Verlangen nach verschiedenen Fressalien bemerkbar. Sie hat zudem mit Beschwerden wie Rückenschmerzen und Müdigkeit zu tun, erklärt sie im Promiflash-Interview. Doch abgesehen davon verliefen die ersten drei Monaten aber wohl den Umständen entsprechend entspannt. "Ansonsten habe ich bisher eine ruhige Schwangerschaft", gibt die Reality-TV-Bekanntheit preis.

Die Baby-News verkündete die Influencerin mit einem Beitrag auf Instagram. So teilte sie ein kurzes Video, in dem ihr Partner Alessio ein Paar Babysöckchen in die Kamera hält – währenddessen greift Siria liebevoll nach seiner Hand. "1 + 1 = 3. Mama und Papa freuen sich so auf dich", kommentierte die Content-Creatorin ihren Post.

Instagram / siriapl Siria Longo, "Temptation Island"-Bekanntheit

Instagram / siriapl Siria Longo und ihr Partner Alessio, Juli 2024

