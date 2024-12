Fans kritisieren Ethan Slater für Umgang mit seiner Ex-Frau

Was für harte Worte! Ethan Slater (32), der aktuelle Freund von Ariana Grande (31), wird momentan auf X von zahlreichen Fans für seine "zutiefst enttäuschende Behandlung" gegenüber seiner Ex-Frau Lilly Jay verurteilt. Dies geschieht, nachdem die Psychologin einen Essay über die Trennung und über die "Dunkelheit" verfasst hatte, die sie seit dem Bekanntwerden seiner Romanze mit seinem Co-Star von Wicked fühlt. Zahlreiche wütende Anhänger machen seither ihrem Ärger auf der Plattform so richtig Luft. So schimpft ein User: "Ethan Slater ist eine schreckliche Person! Ich weiß nicht, warum einige von euch ihn verteidigen [...] Es gibt keinen Mann auf der Welt [...], der so etwas wert ist."

Ethan begann seine Beziehung mit Ariana, während er sich noch in seiner Ehe mit Lilly befand. Die beiden waren insgesamt sechs Jahre miteinander verheiratet. Den Kummer seit ihrer Trennung schildert die Akademikerin anschaulich in ihrer Veröffentlichung. So musste sie mit ansehen, wie ihr Ex-Mann auf der ganzen Welt bekannt wurde und bezeichnet dies als eine sehr schmerzhafte Erinnerung an den "öffentlichen Niedergang" ihrer Ehe. Sie sei mit ihrem neugeborenen Baby zudem extra nach Großbritannien gezogen, um ihren Partner bei den Dreharbeiten zu "unterstützen". Von der dort beginnenden neuen Liebe des Schauspielers ahnte sie damals in keiner Weise.

Die Strapazen, die Lilly aushalten musste, scheinen seine neue Flamme eher wenig zu berühren. Ariana schwebt nach wie vor total glücklich auf Wolke sieben mit ihrem Ethan. Die Musikerin schmiedet wohl sogar schon fleißig Zukunftspläne mit ihm. Ein Insider verriet gegenüber Life & Style, dass sie sich eine Hochzeit mit dem Darsteller durchaus vorstellen könne. Die Quelle plauderte aus: "Ariana ist unsterblich verliebt und möchte Ethan unbedingt heiraten. Es ist nur eine Frage des richtigen Timings." Zudem seien gemeinsame Kinder für die US-Amerikanerin ebenfalls ein Thema.

Getty Images Ariana Grande, Bowen Yang und Ethan Slater

Getty Images Ariana Grande, Dezember 2024

