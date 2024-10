Das waren Liam Paynes (†31) letzte Momente vor seinem Tod

Die Nachricht über den plötzlichen Tod von Liam Payne erschüttert an diesem Donnerstagmorgen Fans weltweit. Im Alter von nur 31 Jahren verlor der Sänger vergangene Nacht bei einem tödlichen Sturz von einem Hotelbalkon sein Leben. Nur wenige Stunden vor dem tragischen Unfall schien alles noch wie ein ganz normaler Urlaubstag in Buenos Aires – People veröffentlicht nun die letzten Momente, die der Musiker mit seinen Fans auf Snapchat teilte. Zu einer Aufnahme eines traumhaften Gartens – die Sonne scheint und Liam entspannte anscheinend gerade im Schatten – teilte er seine Gedanken: "Glücklich darüber, eine kleine Auszeit zu haben."

Es ist noch nicht das letzte Lebenszeichen des Musikers. Liam (✝31) schien gut gelaunt und ließ seine Fans weiter an seinem Tag teilhaben: Auf einem Schnappschuss sitzt er auf einem Stuhl und imitiert eine berühmte Filmfigur. "Meine Halloween-Kostüm-Idee: Forrest Gump", kommentierte er im Scherz das Foto. Eine weitere Aufnahme zeigt ihn lächelnd mit seiner Freundin Kate Cassidy, wie sie vor einem Spiegel posieren. Er oben ohne, sie im Bikini – anscheinend gerade auf dem Weg zum Pool. Weniger als eine Stunde, nachdem er dieses Bild gepostet hatte, gingen die Berichte über seinen tödlichen Unfall ein.

Mehrere Menschen wurden Augenzeugen des schrecklichen Vorfalls. Der Brite stürzte von seinem Balkon aus dem dritten Stock des CasaSur Palermo Hotels in Argentinien. Ob es sich dabei um ein Versehen handelte oder ob das ehemalige One Direction-Mitglied den Sturz gewollt hat, ist nicht bekannt. Wie unter anderem TMZ von Zeugen erfahren haben will, sei Liam kurz zuvor in der Hotellobby aufgefallen: Unter anderem habe der "Strip That Down"-Interpret seinen Laptop zertrümmert und sei anschließend in sein Zimmer gebracht worden.

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy, 2024

Getty Images Liam Payne im Januar 2023