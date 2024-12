Nach Justin-Klage: Blake Lively gibt ihr erstes Statement ab

Am vergangenen Samstag hat Schauspielerin Blake Lively (37) ihren It Ends With Us-Kollegen Justin Baldoni (40) wegen sexueller Belästigung angeklagt. Jetzt meldet sich die Berühmtheit erstmals selbst in einem Statement zu Wort. In einer Erklärung gegenüber New York Times äußert sie sich wie folgt: "Ich hoffe, dass meine Klage dazu beiträgt, den Schleier über diese unheilvollen Vergeltungstaktiken zu lüften, mit denen Menschen geschädigt werden sollen, die Fehlverhalten melden, und dass sie dazu beiträgt, andere zu schützen, die ins Visier genommen werden könnten."

Schon während der Dreharbeiten am Set des Kinoerfolgs gerieten die Gossip Girl-Bekanntheit und der Regisseur des Films laut zahlreicher Medienberichte wohl immer wieder aneinander. Den Informationen von TMZ zufolge bezieht sich die eingereichte Klage offenbar konkret auf diese gemeinsame Zeit der beiden Stars. In dem besagten Dokument wirft die 37-Jährige ihrem früheren Co-Star unter anderem vor, dass er ein "feindliches Arbeitsumfeld" geschaffen habe.

Schon kurz nach der öffentlichen Bekanntgabe, dass Blake ihren berühmten Filmkollegen anklagt, bekam der US-Amerikaner die ersten Konsequenzen des dramatischen Schrittes zu spüren. Laut einem kürzlich erschienenen Bericht von dem Portal Deadline wird Justin ab sofort nicht mehr mit seiner Talentagentur WME zusammenarbeiten. Diese hat ihn wohl entlassen und zählt interessanterweise auch Blake zu ihren Klienten. Die Entscheidung wurde "zum Teil aufgrund der Beschwerde wegen sexueller Belästigung und Vergeltung" getroffen.

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Justin Baldoni bei der "It Ends With Us"-Premiere

