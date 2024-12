Netflix veröffentlicht neue Serie über Asterix und Obelix

Nach einer langen Wartezeit kommt endlich Bewegung in ein heiß erwartetes Projekt: Netflix hat das Jahr 2025 als neues Startdatum für die Animationsserie "Asterix & Obelix: Der Kampf der Häuptlinge" verkündet. Ursprünglich war die Serie laut Stern bereits für 2023 geplant, doch die Fans mussten sich gedulden. In einem YouTube-Trailer gibt Netflix jetzt einen ersten Einblick in die 3D-animierte Welt der berühmten Gallier, die sich tapfer gegen die römischen Eroberer wehren. Die Geschichte basiert auf einem der bekanntesten Comics der Serie, in dem der Zaubertrankmeister sein Gedächtnis verliert und die Dorfbewohner auf neue Strategien zurückgreifen müssen.

Bereits 2021 wurde der französische Filmemacher Alain Chabat mit der Produktion der Serie beauftragt. Er ist kein Unbekannter, da er 2002 die erfolgreiche Verfilmung "Asterix - Mission Kleopatra" inszenierte und dort auch als Julius Cäsar vor der Kamera stand. Das neue Serienformat verspricht, den beliebten Mythos der Gallier in moderner 3D-Animation zu zeigen, wobei der Stil der Originalzeichnungen beibehalten wird. Die Animationsbilder im kürzlich veröffentlichten Trailer lassen bereits Vorfreude bei den Fans aufkommen. "Das sieht ja richtig gut aus", kommentierte einer unter dem Video.

Die Ursprünge von Asterix und Obelix gehen auf das Jahr 1959 zurück, als René Goscinny und Albert Uderzo die ersten Geschichten veröffentlichten. Seitdem sind die Gallier eine feste Größe in der Popkultur und erfreuen sich weltweiter Beliebtheit. Die 40 Bände umfassende Comicreihe wurde mehrfach für Film und Fernsehen adaptiert, sowohl als Zeichentrick als auch in Realverfilmungen. Der ikonische Zaubertrank, das gallische Dorf und die immer wiederkehrenden Konflikte mit den Römern haben Kulturgeschichte geschrieben und faszinieren auch nach über sechs Jahrzehnten noch Jung und Alt.

Getty Images Alain Chabat, Schauspieler und Filmproduzent

Getty Images René Goscinny und Albert Uderzo, Ende der 1970er-Jahre

