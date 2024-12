Nicole Kidman holt schon ab November die Weihnachtsdeko raus

Nicole Kidman (57) hat in einem Interview in The Late Show with Stephen Colbert über ihre ausgeprägte Liebe zur Weihnachtszeit gesprochen und dabei verraten, weshalb sie sich regelmäßig bei ihren Nachbarn entschuldigen muss. Die Oscar-Preisträgerin enthüllte, dass sie bereits Anfang November beginnt, ihr Zuhause festlich zu dekorieren und Lichterketten aufzuhängen. "Ich habe die Lichter schon sehr, sehr früh hängen", gab die Schauspielerin zu und fügte lachend hinzu: "Ich habe mich bei allen Nachbarn entschuldigt." Nicole, die derzeit in dem Film "Babygirl" zu sehen ist, zeigte mit diesen Einblicken einmal mehr ihre humorvolle Seite.

Die 57-Jährige erklärte in der Show von Stephen Colbert (60), dass sie auf eine große Thanksgiving-Tradition in ihrer Familie setzt und die festliche Stimmung lange aufrechterhalten will. Um mögliche Kritik an den früh aufgehängten und lang verbleibenden Dekorationen zu vermeiden, habe sie vorgeschlagen, die Lichter einfach "Winterlichter" zu nennen. "Ich möchte eine ganze Bewegung starten, die erlaubt, dass diese Winterlichter bleiben. Eine 'Lichter fürs Leben'-Bewegung", erklärte Nicole. Damit scheint sie nicht nur ihren Nachbarn, sondern vielleicht auch anderen Weihnachtsfans aus der Seele zu sprechen.

Die Ehefrau von Musiker Keith Urban (57), mit dem sie zwei Kinder hat, sprach in der Vergangenheit mehrfach darüber, wie wichtig ihr Ruhepole wie Freunde und Familie im hektischen Hollywood-Alltag sind. Mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise (62) hat die Schauspielerin zwei Adoptivkinder, Isabella Cruise (32) und Connor Cruise (29). Die Oscar-Preisträgerin, die sowohl australische als auch US-amerikanische Wurzeln hat, liebt es, kleinere Traditionen zu pflegen, die ihrer Familie Freude bringen.

Getty Images Nicole Kidman im Dezember 2024

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei den AFI Life Achievement Awards 2024

