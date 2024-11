So wichtig ist Fünffach-Papa Peter Andre der Familienalltag

Peter Andre (51), fünffacher Vater und Reality-TV-Star, freut sich darauf, nach einer hektischen Zeit endlich wieder Qualitytime mit seiner Familie zu verbringen. Nach Auftritten in Dubai und Dreharbeiten in Zypern möchte er nun zu Hause abschalten und sich den alltäglichen Aufgaben widmen. "Ich genieße jede Minute, in der ich das Abendessen koche, die Kinder zur Schule bringe oder Windeln wechsle", äußerte Peter gegenüber OK! und betonte, wie wichtig es ihm sei, präsent zu sein und seiner Familie die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdiene.

Kürzlich feierten Peter und seine Frau Emily gemeinsam mit ihren Kindern Amelia und Theo Halloween und hatten dabei jede Menge Spaß. Ausschnitte davon teilten sie in einem Familienvideo auf Instagram, in dem sie zusammen Kürbisse schnitzen. "Wer hat den besten Kürbis geschnitzt?", fragen sie ihre Follower, während sie im Video stolz ihre Kunstwerke präsentieren.

Peter hat aus seiner früheren Ehe mit Katie Price (46) Sohn Junior Andre und Töchterchen Princess Andre (17). Mit seiner Ehefrau Emily MacDonagh bekam er drei weitere Kinder: Amelia, Theo und Arabella. Besonders bei seinem Nesthäkchen Arabella, die erst im April das Licht der Welt erblickte, möchte der Sänger die Dinge anders angehen. "Ich habe zu all meinen Kindern immer eine Verbindung gehabt, aber dieses Mal mit Arabella habe ich darauf geachtet, dass ich mir seit ihrer Geburt viel Zeit nehme. Also habe ich meine Arbeit pausiert, um mich stattdessen ihr und Emily zu widmen", verriet er im August gegenüber Bella Magazine.

Instagram / peterandre Peter Andre und Emily MacDonagh

Instagram / peterandre Sänger Peter Andre mit seiner Tochter Arabella

