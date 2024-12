Sexueller Missbrauch und DNA-Test: Das ist bei Jay-Z los

Jay-Z (55) findet sich aktuell immer häufiger in den Schlagzeilen wieder. Spätestens seit der Verhaftung von P. Diddy (55) wird auch sein Name im Kontext von Machtmissbrauch und sexuellem Missbrauch diskutiert. Anfang Dezember machte eine anonyme Klägerin dem Rapper schwere Vorwürfe: Als Minderjährige sei sie im Beisein von Diddy von Jay-Z vergewaltigt worden. Der Mann von Beyoncé (43) dementiert dies und kündigt gegenüber People an: "Die wahre Gerechtigkeit kommt." Doch er hat noch mehr Ärger am Hals: Ein 31-jähriger Mann behauptet, sein Sohn zu sein. Den nötigen DNA-Test verweigert der Musikmogul wohl seit Jahren – aus einem ganz bestimmten Grund.

