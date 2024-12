Stolzer Onkel Andreas Gabalier will auch selbst Vater werden

Andreas Gabalier (40) hat in dem Podcast "My Way" persönliche Einblicke in sein Privatleben gewährt und auch offen über besondere Momente mit seiner Patentochter Mathilda berichtet. "Wenn sie mir um den Hals fällt und sagt: 'Ich hab dich so vermisst', dann bringt das mein Herz wirklich zum Schmelzen", erzählt Andreas über die besonderen Momente mit der kleinen Mathilda. Ob Single oder vergeben, lässt er dabei offen, verrät aber: "Ich bin sehr glücklich, es geht mir sehr gut."

Der selbsternannte Volks-Rock'n'Roller gibt darüber hinaus preis, dass der Wunsch nach eigenen Kindern ein Lebenstraum von ihm ist. "Ich wollte immer Kinder haben", gesteht er im Gespräch. Von Freunden, die erst später Väter wurden, lässt er sich inspirieren und blickt entspannt in die Zukunft. "Wenn es passieren würde, wäre ich entspannt und hätte wahrscheinlich zwei coole Nannys", ergänzt der Musiker.

Erst kürzlich plauderte der "Hulapalu"-Interpret ebenfalls aus dem Nähkästchen und gewährte Einblicke in sein Liebesleben. "Der war immer schon schön", erklärte Andreas auf die Frage, ob sein heutiger Sex besser sei als der in jüngeren Jahren. "Der war spannend mit 17, der war aufregend mit 25, der war abenteuerlich zwischendurch. Und das möge bitte auch so bleiben", betonte der 40-Jährige.

Getty Images Andreas Gabalier, Sänger

Getty Images Andreas Gabalier 2016 bei einem Adventfest

