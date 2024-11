Andreas Gabalier beschreibt Sexleben als "abenteuerlich"

In wenigen Tagen feiert Andreas Gabalier seinen 40. Geburtstag. Eine feste Partnerin hat der Schlagerstar nicht an seiner Seite – für ihn ist das aber kein Grund, nicht ein wenig über sein Sexleben zu plaudern. Im Gespräch mit Bild beantwortete er offen die Frage, ob sein heutiger Sex besser sei als der in jüngeren Jahren. "Der war immer schon schön", betonte Andreas und fügte hinzu: "Der war spannend mit 17, der war aufregend mit 25, der war abenteuerlich zwischendurch. Und das möge bitte auch so bleiben."

"Natürlich denke ich mittlerweile oft: Machen das die reiferen Semester auch noch so gern? Oder wird das so, wie mein Großvater gesagt hat: 'Eine Stunde länger schlafen und ein kaltes Bier am Abend ist mir lieber'", meinte er lachend. Andreas (39) lässt es auf sich zukommen: "Wir werden sehen, ob das bei mir auch passiert. Noch ist es nicht so." Von einer "Midlife-Crisis" könne bei dem fast 40-Jährigen nicht die Rede sein: "Ich stehe voll im Saft und fühle mich im Zenit meiner Kräfte. Ich bin heute fitter als mit 30."

Sechs Jahre lang war die Moderatorin Silvia Schneider (42) die Frau an der Seite des "Hulapalu"-Stars. Im Jahr 2019 gaben die beiden ihre Trennung bekannt und es wurde ruhig um das Liebesleben des Musikers. Während sein Bruder Willi Gabalier (43) erst vor wenigen Tagen die freudige Nachricht verkündete, zum ersten Mal Papa zu werden, ist Andreas selbst auch nicht abgeneigt, eine Familie zu gründen. "Ich wollte immer Kinder. Jetzt werde ich langsam zu alt dafür, mal schauen, man weiß nie, was das Leben bringt", gestand er vergangenen Juni in einem Bild-Interview.

Getty Images Andreas Gabalier bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2014

Getty Images Silvia Schneider und Andreas Gabalier im Februar 2015

