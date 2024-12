Überraschungsparty für Taylor Swift: Diese Ladys waren dabei

Taylor Swift (35) erlebte kürzlich eine unvergessliche Party, die von ihrem Freund, dem NFL-Star Travis Kelce (35), organisiert wurde. Anlass des besonderen Abends war das Ende von Taylors rekordbrechender "Eras Tour", die mit einem Gewinn von 1,9 Milliarden Euro zu den erfolgreichsten Konzerttourneen aller Zeiten zählt. Unter den Gästen waren Taylors langjährige Freundin Ashley Avignone und auch Brittany Mahomes, die Ehefrau von Patrick Mahomes (29), die Bilder der intimen Party auf Instagram veröffentlichte.

Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet, habe sich Travis nicht nur persönlich um einen Privatkoch und Barkeeper gekümmert, sondern hätte auch Schmuck für Taylor anfertigen und gravieren sowie die Location mit Blumen ausstatten lassen. Die geladenen Gäste erschienen passend zum Thema der Party in Outfits, die an verschiedene Epochen aus Taylors musikalischem Schaffen erinnerten: Brittany trug ein funkelndes Kleid im Stil von Taylors "Fearless"-Ära, während Ashley sich mit einem Plüsch-Schlange-Accessoire auf die "Reputation"-Ära bezog. Lindsay Bell, die Ehefrau von Travis' Teamkollegen Blake Bell, glänzte in Rosa und ließ sich bei ihrem Style von Taylors "Lover"-Ära inspirieren.

Obwohl bei der Party viele Menschen aus Taylors Umfeld anwesend waren, sollen Taylor und Travis dennoch Zeit für private und ungestörte Momente gefunden haben. Ein Insider plauderte aus, dass Travis darauf bestanden habe, die Party im kleinen, intimen Rahmen zu halten, damit Taylor sich rundum wohlfühlen konnte. Es scheint klar: Diese Feier war nicht nur ein besonderes Ereignis, sondern auch ein weiterer Beweis für die Harmonie zwischen Taylor und ihrem neuen Umfeld von Travis.

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes auf Taylor Swifts Überraschungsparty

Instagram / brittanylynne Lyndsay Bell, Taylor Swift und Brittany Mahomes auf Taylors Party

