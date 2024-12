Blake Lively sagte "Saturday Night Live" wegen Justin ab

Wie jetzt bekannt wurde, hat Blake Lively (37) ihre geplante Moderation der Jubiläumsshow von Saturday Night Live im September 2024 abgesagt – sie will damit den Spannungen mit Justin Baldoni (40), Co-Star und Regisseur bei It Ends With Us, aus dem Weg gehen. Die Schauspielerin sollte die Premiere der 50. Staffel von "Saturday Night Live" moderieren, wurde jedoch von ihrer Kollegin Jean Smart (73) vertreten. Wie die Anwälte der 37-Jährigen nun gegenüber dem Us Magazine berichteten, habe eine angebliche Schmutzkampagne, die im Zuge der Dreharbeiten zum Film "It Ends With Us" gegen Blake geführt wurde, sie dazu veranlasst.

In einem Gerichtsdokument, das unter anderem Us Weekly und der New York Times vorliegt, beschuldigt Blake den Regisseur diverser Belästigungen am Set, darunter unangemessene Gesprächsthemen und das Zeigen anstößiger Videos. Außerdem habe sie darum gebeten, keine zusätzlichen Sexszenen in den Film einzufügen, die in der Originalvorlage nicht enthalten waren. Ihren Angaben zufolge führte ihre Weigerung, derartige Vorfälle stillschweigend zu akzeptieren, zu einer koordinierten Kampagne, um ihre Reputation zu schädigen. Unter anderem soll das dazu geführt haben, dass Blake neben "Saturday Night Live" auch andere öffentliche Auftritte absagen musste, darunter ein wichtiges Event für ihre eigene Haarpflegemarke. Justins Anwalt bestreitet jedoch alle Anschuldigungen und bezeichnet die Vorwürfe als "falsch und verleumderisch".

Blakes Entscheidung, den Konflikt öffentlich zu machen, wird von vielen als mutiger Schritt wahrgenommen, um auf Fehlverhalten in der Branche hinzuweisen. Die Schauspielerin, die mit ihrem Mann Ryan Reynolds (48) vier Kinder großzieht, erklärte kürzlich gegenüber der New York Times: "Ich hoffe, dass mein rechtlicher Schritt andere vor solchen Angriffen schützt."

Sony Pictures Justin Baldoni als Ryle und Blake Lively als Lily in "It Ends With Us"

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

