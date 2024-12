Clea-Lacy Juhn feiert erstes Weihnachten mit ihren Twins

Clea-Lacy Juhn (33) feiert dieses Weihnachten zum ersten Mal mit ihren Zwillingen. Die Influencerin verrät ihren Fans nun, wie sie die Feiertage mit ihrer Rasselbande verbringt. "Dieses Jahr absolut entspannt. Die Jungs gehen meist zwischen 19 und 20 Uhr schlafen. Ich möchte die aktuelle Schlafroutine nicht durcheinander bringen", erklärt die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story. Am späten Abend gehe sie deshalb auch nicht aus dem Haus mit ihrem Nachwuchs.

Das erste Weihnachtsfest als Mama geht Clea-Lacy also etwas anders, aber dennoch entspannt an. Das gilt somit auch für die letzten Tage des Jahres. Ein Ritual, wie sie in das Jahr 2025 starten wolle, habe die stolze Zwillingsmama allerdings nicht. "Ich werde auf jeden Fall den alten Ballast, die Sorgen und Ängste, die ich hatte, versuchen, hinter mir zu lassen", lässt Clea-Lacy durchblicken. Sie wolle sich einfach auf die kommenden Erlebnisse mit ihren Babys freuen. Auf eins fiebert die Bloggerin wohl ganz besonders hin: "Sicherlich [...] die ersten Worte... 'Mama' zum Beispiel", deutet die 33-Jährige an.

Ihr Fokus liegt im kommenden Jahr also vorrangig auf ihren Jungs. Wie es um sie und ihren Mann Hasim steht, ist aktuell nicht ganz klar. Doch offenbar ist es zwischen den beiden eher schwierig. Zuletzt repostete Clea-Lacy ein eher kryptisches Video, in dem es um die Alleinerziehung von Kindern ging. Das Ehepaar machte seine Beziehung im April 2023 öffentlich, danach ging es für sie vor den Traualtar. Während Clea-Lacys Schwangerschaft trennten sie sich jedoch, kamen kurz darauf aber offenbar für nur kurze Zeit wieder zusammen.

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy und ihr Partner Hasim

Anzeige Anzeige