Das weiß man über Ariana Grandes neuen Freund Ethan Slater

Ariana Grande (31) und Ethan Slater (32) machen derzeit nicht nur beruflich Schlagzeilen, sondern auch durch ihre Beziehung. Die weltbekannte Sängerin, die aktuell in der Verfilmung des Musicals Wicked die Rolle der Glinda spielt, soll während der Dreharbeiten eine romantische Verbindung zu ihrem Co-Star Ethan aufgebaut haben, wie The Sun berichtet. Ethan, der im Film den Charakter Boq verkörpert, und die total verliebte Ariana wurden erstmals im Dezember 2022 am Set zusammen gesehen. Beide waren zu diesem Zeitpunkt noch verheiratet, begannen ihre Beziehung laut Berichten jedoch erst nach der Trennung von ihren jeweiligen Partnern.

Für Ethan, der durch seine Hauptrolle im Broadway-Musical "SpongeBob SquarePants" bekannt wurde, bedeutete "Wicked" nicht nur einen Karrieresprung, sondern auch einen Wendepunkt in seinem Privatleben. Der 32-jährige Schauspieler ließ sich nach fünf Jahren Ehe von Lilly Jay scheiden, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat. Lilly äußerte sich später in einem emotionalen Essay über die schwierige Zeit und beschrieb die Trennung und die mediale Aufmerksamkeit als belastend. Ariana selbst war zuvor mit Luxusimmobilienmakler Dalton Gomez (29) verheiratet, reichte jedoch im Februar 2023 die Scheidung ein, die im Frühjahr 2024, kurz vor der Bekanntgabe ihrer Beziehung mit Ethan, abgeschlossen wurde.

Abseits der Schlagzeilen über ihr Liebesleben verbindet Ariana und Ethan vor allem ihre Leidenschaft für die Bühne. Ethan, der bereits für seine Broadway-Leistungen ausgezeichnet wurde, und Ariana, die ihre Karriere als Schauspielerin begann, teilen eine kreative Chemie. Während Ariana schon als Teenager durch die Serie "Victorious" bekannt wurde, arbeitete Ethan jahrelang am Theater, bevor er seinen Weg nach Hollywood fand. Trotz vergangener Turbulenzen in ihren Privatleben pflegen beide einen engen Fokus auf ihre Arbeit, was sie derzeit zu einem der spannendsten Paare Hollywoods macht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande und Ethan Slater im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / ethanslater Cynthia Erivo, Ariana Grande und Ethan Slater, "Wicked"-Darsteller

Anzeige Anzeige