Für Carmushka ist nicht alles an ihrer Schwangerschaft toll

Die Influencerin Carmen Kroll, auch bekannt unter ihrem Pseudonym Carmushka, könnte wohl derzeit eigentlich nicht glücklicher sein: Vor rund einem halben Jahr verkündete sie, dass sie nach einer langen Kinderwunschreise endlich ihr zweites Kind erwartet! Doch auch wenn sie sich wahnsinnig darüber freut, bald ihren zweiten Wonneproppen in die Arme schließen zu können, gefällt der Content Creatorin nicht alles an ihrer Schwangerschaft, wie sie ganz ehrlich gegenüber Promiflash ausplaudert: "Ich habe keine Lust mehr auf die Schwerfälligkeit, aber ansonsten geht es mir wirklich gut. Die Kleine liegt mittlerweile so, dass ich kaum mehr normal gehen kann, aber ich sollte sowieso ruhiger machen."

Dann schlägt Carmen auch einige ernstere Töne an. "Man hat das Gefühl, man muss alles toll daran finden, schwanger zu sein. Ich freue mich unendlich auf das Ergebnis, aber kaum mehr Macht über meinen Körper zu haben, kann ich nicht wirklich als schöne Erfahrung beschreiben", gibt die zweifache Mama in spe zu und erklärt weiter: "Meine Kugel sieht schön aus, in ihr ist etwas unglaublich Wertvolles, aber ich bin ganz ehrlich froh, wenn der sperrige Bauch weg ist und ich die Kleine einfach direkt im Arm halte."

2020 wurden die Beauty und ihr Mann Niclas zum ersten Mal Eltern. Im Mai dieses Jahres verriet die Netzbekanntheit dann öffentlich, dass sie einen unerfüllten zweiten Kinderwunsch habe. Umso größer war dann wohl auch die Freude, als sie rund einen Monat später auf Instagram die tolle Nachricht verkündete: "Ich bin schwanger!" Zu einem süßen Clip, der nicht nur Ausschnitte aus ihrem Familienleben mit Töchterchen Mathilda, sondern auch Carmen mit einem positiven Schwangerschaftstest zeigte, schrieb sie gerührt: "Während ich das schreibe, weine ich. Wie bei jedem anderen Gedanken an das Herzchen, das ich endlich in mir schlagen hören durfte."

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Influencerin

Instagram / carmushka Niclas und Carmen Kroll, 2024

