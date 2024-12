Jennifer Lopez erneut mit mysteriösem Bodyguard gesichtet

Jennifer Lopez (55) wurde erneut mit ihrem neuen Bodyguard gesichtet. Gemeinsam schlenderten sie und der gut aussehende Blondschopf durch die Straßen von Los Angeles. Die Sängerin wirkte auf den Bildern, die The Sun vorliegen, sehr glücklich neben dem Unbekannten. Für ihren Shoppingtrip trug J.Lo ein Basic Outfit aus einem weißen Crop-Top und Sneakern mit einer Jeans. Ihr Outfit rundete sie mit einem grau melierten Wintermantel und einer braun getönten Sonnenbrille ab. Das Highlight war wohl ihre Handtasche, die mehrere Tausend Euro kostet und stark limitiert ist.

Ihr Personenschützer entschied sich für einen ebenfalls sportlich-legeren Look. Er trug Ledersneaker und ein schwarzes Hemd mit passender Jacke. In Bluejeans spazierte er mit den Tüten der Schauspielerin neben ihr her. Augenscheinlich shoppten die beiden gemeinsam Geschenke in einem Buchladen. Aus einer Tüte schaut ein verpacktes Päckchen hervor. Die Frage, ob der attraktive Neuzugang vielleicht mehr als nur ihr Shoppingbegleiter ist, bleibt weiterhin offen.

Das breit gebaute Kraftpaket befindet sich erst seit wenigen Monaten an Jennifers Seite. Erst im vergangenen August wurde die Scheidung zwischen der "On The Floor"-Interpretin und Ben Affleck (52) abgeschlossen. Kurz danach bestätigte ein Insider gegenüber Dailymail, dass J.Lo neue Bodyguards eingestellt habe. "Er ist ein Neuzugang in ihrem Sicherheitsteam", betonte die Quelle. Auf Bildern des Magazins wurden die beiden schon im vergangenen Monat sehr vertraut miteinander gesichtet. Dort half der Unbekannte ihr elegant beim Aussteigen aus einem Auto.

Getty Images Jennifer Lopez im November 2024

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

