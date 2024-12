Nicole Kidmans erstes Weihnachten seit dem Tod ihrer Mutter

Nicole Kidman (57) kehrte am Wochenende in ihre australische Heimat zurück. Die Schauspielerin feierte laut Hello! ein emotionales Wiedersehen mit ihrer Familie in Sydney – aber ein wichtiges Mitglied fehlte. Es wird Nicoles erstes Weihnachtsfest ohne ihre geliebte Mutter Janelle sein. Ihre Mutter ist im September im Alter von 84 Jahren verstorben. Das Weihnachtsfest wird die Oscar-Preisträgerin mit ihrer Familie in Sydney verbringen, um ihrer Mama zu gedenken.

Nicole wurde von ihrem Mann Keith Urban (57) und ihren Töchtern Sunday Rose (16) und Faith Margaret (13) begleitet. Über die Feiertage werden Nicole und ihre Liebsten mit den anderen Familienmitgliedern in ihrer Wohnung in Sydney feiern. Ihre jüngere Schwester Antonia Kidman wird ebenfalls mit ihrem Mann und ihren Töchtern dazukommen. Antonia war für ihre ältere Schwester in den Monaten seit Janelles Tod eine besonders große Stütze.

Nicole sollte im September bei den Filmfestspielen von Venedig für ihre Rolle in "Babygirl" ausgezeichnet werden. Jedoch verstarb ihre Mutter nur wenige Stunden vor der Zeremonie. Der Hollywoodstar brach seinen Aufenthalt bei dem Filmfestival direkt ab, um nach der tragischen Nachricht bei der Familie in Australien sein zu können. Den Preis widmete sie ihrer Mutter – Regisseurin Halina Reijn gab die Botschaft des Filmstars weiter. Wie das Magazin berichtet, hieß es darin: "Ich stehe unter Schock und muss zu meiner Familie gehen, aber dieser Preis ist für [meine Mutter]."

Anzeige Anzeige

Getty Images Faith, Sunday Rose, Nicole Kidman und Keith Urban bei den Olympischen Spielen 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und ihre Eltern Anthony und Janelle Kidman bei den Golden Globes 2002