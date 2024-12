Sarah Connor feiert Weihnachten mit ukrainischen Familien

Popstar Sarah Connor (44) beweist, dass Weihnachten für sie mehr als nur Geschenke auspacken bedeutet. Zusammen mit ihrem Mann schwingt sie an den Feiertagen gern den Kochlöffel: "Wir machen dann den Braten und das machen wir echt nur einmal im Jahr", erzählte sie im Interview mit RPR1. Dabei verriet die Sängerin, dass sie mittlerweile fast komplett auf Fleisch und Fisch verzichtet – doch ihre Familie bestehe an Weihnachten auf Traditionen. Sarah feiere zudem mit zwei ukrainischen Familien, die seit drei Jahren bei ihr leben. "Ich liebe es, wenn Kinder herumspringen", schwärmte die "From Zero to Hero"-Interpretin von der lebhaften Stimmung in ihrem Zuhause.

Für Sarah hält die Weihnachtszeit in diesem Jahr nicht nur kulinarische Highlights bereit: Ihr bestes Präsent hat sie schon verfrüht erhalten. Mit großer Freude berichtete die Musikerin in ihrer Instagram-Story von der Freilassung des Umweltaktivisten Paul Watson. "Das ist für mich das allerschönste Geschenk! Dafür habe ich mich sehr eingesetzt die letzten Monate." Der Walschützer ist nach fünf Monaten Untersuchungshaft in Grönland wieder auf freiem Fuß und bleibt von einer Auslieferung an Japan verschont. Sarah hatte sich öffentlich für ihn starkgemacht und sogar gemeinsam mit Fans vor der dänischen Botschaft in Berlin demonstriert.

Nach diesem emotionalen Höhepunkt zeigte sich Sarah erst vor wenigen Tagen von ihrer unkonventionellen Seite. Gemeinsam mit ihrer Familie veranstaltete sie eine Feier unter dem Motto "Xmas Fetish". In ihrer Instagram-Story ließ sie ihre Fans an der extravaganten Party teilhaben. Ihre Schwester Lulu Lewe postete ebenfalls Bilder, die die Familie in außergewöhnlichen Outfits zeigen: Während Lulu ein Korsett zur schwarzen Strumpfhose kombinierte, strahlte Sarah in einem silber glänzenden, freizügigen Top. Auch Tochter Delphine Malou war mit von der Partie – genauso wie ihre Zwillingshalbbrüder Lex und Mick Lewe-Tacke, die es jedoch outfittechnisch etwas legerer hielten.

Anzeige Anzeige

Instagram / DBClbaZIdCK Sarah Connor, Sängerin und Tierschutzaktivistin

Anzeige Anzeige

Instagram / lvlv.mvsic Sarah Connor und ihre Familie, Dezember 2024

Anzeige Anzeige